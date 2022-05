(mr). Sie ermitteln regelmäßig an der Hafenkante (Kehrwiederspitze über Fischmarkt bis Neumühlen). Aber aktuell führen die Ermittlungen der Polizisten vom Polizeikommissariat 21 aus der TV-Serie „Notruf Hafenkante“ ins Rotlicht. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau fand die Filmcrew zufällig bei Außenaufnahmen direkt am Beatlesplatz vor den berühmten Großen Freiheit. Zwei Tage lang drehte das Filmteam dort. Für das Ermittler-Team der ZDF-Erfolgsserie ging es auch ins Strip-Lokal „Susis Show Bar“, die extra für die Filmarbeiten umbenannt wurde.

Das Filmteam von „Notruf Hafenkante“ auf dem Beatlesplatz. Fotos: FoTe Press

Das Etablissement wurde kurzerhand fürs Fernsehen in „Flamingo Strip Club“ umbenannt. Mehrere Schilder wurden im Eingangsbereich aufgehängt. Die gedrehte Szene: Kiez-Anwohner riefen die Polizei, nachdem sie bemerkt hatten, dass sich ein kleines Kind im „Flamingo“ versteckt haben soll. Ein Streifenwagen fährt vor und die TV-Ermittler Franziska Jung (Rhea Harder-Vennewald) und Raúl Richter (Nick Brandt) finden das Kind in dem Strip-Lokal. Was ist hier passiert? Ging das Kind freiwillig in das Gebäude? Fakt ist: ein Mann wird in Handschellen abgeführt und in den Streifenwagen gesetzt. Franziska Jung kümmert sich um das Kind, redet einfühlsam auf das Mädchen ein.

Am Folgetag drehte das Filmteam sogar noch mit einem Rettungstransportwagen (RTW) und einem Notarzt. Auch TV-Liebling Fabian Harloff („TKKG“) stand als Notarzt Dr. Haase vor der Kamera. Die Folge gehört zur 17. Staffel der kombinierten Arzt- und Polizeiserie, der Sendetermin ist noch unklar.

Die beiden TV-Polizisten Raùl Richter und

Rhea Harder-Vennewald und ein kleines Mädchen.

Für die Dauer der Außenaufnahmen wurde die Große Freiheit mehrfach durch Filmblocker gesperrt. Viele Passanten und Touristen blieben interessiert stehen und schauten sich die Dreharbeiten an. Einige sammelten sogar Autogramme und machten Selfies mit den Schauspielern.

