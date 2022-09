(mr). Dass sich einige Teilnehmer von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) zum sprichwörtlichen Affen machen ist bekannt. Dass sich aber ein Jury-Mitglied zum Pferd – genauer Einhorn – macht, ist neu. So geschehen heute (27.9.) bei der TV-Aufzeichnung von DSDS in Hamburg. Der ausstrahlende TV-Sender RTL feiert demnächst 20 Jahre „Deutschland sucht den Superstar“ und hat dazu Pop-Titan Dieter Bohlen (nach einem Jahr Pause) wieder in die Jury geholt. Am Dienstag gab’s im „View Eleven“ in Neumühlen ein Last-Minute-Casting für die 20. Jubiläumsstaffel. „Bei der großen Abschiedsstaffel der legendären Castingshow lassen wir es noch mal so richtig krachen“, teilt der Kölner Privatsender mit.

Dieter Bohlen ließ es bei der Aufzeichnung (von 10 bis 15 Uhr) als Jury-Chef wieder mit seinen Sprüchen ordentlich krachen. Der Pop-Titan aus Tötensen verkleidete sich als Zauberer und trommelte mit einem Zauberstab auf dem Tisch herum, während Co-Juror Pietro Lombardi eine Einhorn-Maske (Mischung aus Pferd und Ziege) aufsetzte. Es gab auch eine Tanzeinlage: Sängerin Leony tanzte im grünen Kleid mit einem Teilnehmenden. Während des Castings rauchte Sängerin Katja Krasavice eine E-Shisha – direkt am Jury-Tisch. Während die Jury mit dem Rücken zur Elbe saß, hatten die Teilnehmer immer den Blick auf den Hamburger Hafen. Ob sie allerdings die schöne Aussicht genießen konnten? Wohl kaum. Sie mussten sich anstrengen und auf ihre Texte konzentrieren.

So kennen wir ihn: Dieter Bohlen sitzt mit erhobenem

Finger in der Jury von DSDS. Foto: FoTe Press

Immer wieder blieben Schaulustige vor dem Gebäude stehen, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Schwierig: bei leichtem Dauerregen waren die Scheiben des Bürogebäudes mit Regentropfen übersäht. Sehr zum Ärgerniss zahlreicher Passanten und den Pressefotografen.

Ein genaues Sendedarum steht aktuell noch nicht fest.