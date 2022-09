(mr/ha). Die Feuerwehr Hamburg feiert in diesem Jahr ihr 150. Bestehen. Dazu gab es in diesem Jahr bereits zahlreiche Veranstaltungen: Tag der offenen Tür an den Wachen am Berliner Tor und in Harburg, sowie ein Aktionstag am Cruise-Center in Altona. Mit einem Fahrzeugkorso durch die City gab es ein weiteres Hightlight. Etwa 100 historische und moderne Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes, des Brandschutzes sowie zahlreiche Sonderfahrzeuge von Freiwilliger Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Hamburg wurden angeführt vom Amtsleiter der Feuerwehr Hamburg Oberbranddirektor Christian Schwarz vom Jungfernstieg über Ballindamm, Glockengießerwall, Mönckebergstraße und Bergstraße fahren. Auch der Senator der Behörde für Inneres und Sport Andy Grote war vor Ort und begrüßte die Einsatzkräfte und Unterstützer. Neben Fahrzeugen aus der Hansestadt präsentierten zahlreiche Gastfeuerwehren aus dem norddeutschen Raum, das Feuerwehrmuseum Norderstedt und viele private Besitzer Technik von damals und heute. Unter anderem war der historische Löschzug der Berufsfeuerwehr Flensburg mit drei Fahrzeugen dabei. Auch die Berufsfeuerwehr Dresden, eine von Hamburgs Partnerstädten, rückte mit drei Einsatzwagen aus Dresden an.

Ein Kranwagen der Berufsfeuerwehr Hamburg. Dahinter ein

neuer Wagen des Rettungsdienstes. Foto: FoTe Press

Vier Musikzüge des Trommler- und Pfeiferkorps Hamburg (TPK), das Landesfeuerwehr Orchester Hamburg und die Hamburg Caledonians Pipes & Drums sorgten für eine angemessene musikalische Untermalung. Aber auch die Feuerwehr Hamburg selbst präsentierte einen umfangreichen Fuhrpark: die SEG Tauchergruppe war mit dabei genauso wie mehrere Löschgruppenwagen verschiedener Wehren und unter anderem der Kampfmittelräumdienst. Glücklichweise hörte es bei der Feuerwehr-Parade mit dem Regen auf, so dass im Anschluss an den Konvoi viele Kinder auf die Leiterwagen steigen konnten. Herzlichen Glückwunsch, Feuerwehr Hamburg!