(ha). Am Dienstag, den 27. September 2022, ist die Agentur für Arbeit Hamburg aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung ganztägig geschlossen. „An diesem Tag sind alle Kolleginnen und Kollegen eingeladen an einer Personalversammlung teilzunehmen. Es ist die erste Versammlung seit der Corona-Pandemie, die letzte fand 2019 statt. Die Schließung betrifft alle Dienststellen in den sieben Hamburger Bezirken. Telefonisch ist die Agentur für Arbeit Hamburg aber weiterhin erreichbar“, erklärt Sönke Fock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamburg. Sollten Kundinnen und Kunden eine persönliche Einladung zu einem Beratungsgespräch erhalten haben, so behält diese ihre Gültigkeit, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wer Angelegenheiten persönlich klären muss, sollte dies frühzeitig bzw. am Vortag tun (26. September). Mittwochs gibt es keinen Publikumsverkehr. „Die eintägige Schließung zieht keinerlei rechtliche oder finanzielle Auswirkungen nach sich, wenn man sich erst am 29. September bei seiner zuständigen Arbeitsagentur meldet“, ergänzt Fock. Die Meldung zur Arbeitslosigkeit muss persönlich erfolgen. Um sicher zu gehen, kann man sie aber telefonisch ankündigen und dann am 29. September persönlich in der Agentur abgeben. Am 28. September ist ebenfalls geschlossen, weil es mittwochs keinen Publikumsverkehr mehr gibt.

Telefonische Auskünfte bekommt man wie gewohnt in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr über das kostenfreie Servicetelefon: 0800 4 5555 00. Rund um die Uhr können Kundinnen und Kunden ihre unterschiedlichen Anliegen auch online auf den Weg bringen über www.arbeitsagentur.de.

Es ist zudem möglich, schriftliche Unterlagen per Post über die zentrale Anschrift an die Agentur zu richten: Agentur für Arbeit Hamburg, 20070 Hamburg.