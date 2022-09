(ha). In den vergangenen Jahren sind 3D-Drucker immer populärer geworden. Ursprünglich wurden sie vor allem in der Industrie eingesetzt, doch mittlerweile gibt es auch Modelle für den Heimgebrauch. Diese kleinen Geräte können eine Vielzahl von Objekten herstellen, von Spielzeug über Möbel bis hin zu Kunstwerken.

Was genau ist ein 3D-Drucker?

Ein 3D-Drucker ist ein Gerät, das Objekte in drei Dimensionen aus einem digitalen Modell drucken kann. Das Drucken in 3D ermöglicht es, komplexe Objekte mit nahezu beliebigen Formen und Strukturen herzustellen. 3D-Drucker werden bereits seit den 1980er Jahren entwickelt und sind in den letzten Jahren zunehmend in den Konsumentenmarkt vorgedrungen. Die Verfügbarkeit von 3D-Druckern für den Heimgebrauch hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen Zugang zu dieser Technologie haben. Heutzutage kann man mit einem 3D-Drucker nicht nur coole Sachen, sondern auch überraschend nützliche Dinge produzieren. Ob man nun ein Ersatzteil für das Auto herstellen möchte oder ob man ein neues Spielzeug für die Kinder braucht – alles ist möglich. Der 3D Druck Service Hamburg fertigt darüber hinaus besondere Spezialobjekte an, die für Private und Unternehmen von besonderer Bedeutung sein können.

Anwendungsbeispiele für nützliche Dinge, die man mit einem 3D-Drucker herstellen kann

1. Ersatzteile für Haushaltsgeräte

Wenn der Kühlschrank oder Herd einmal kaputt gehen sollte, muss man nicht gleich ein neues Gerät anschaffen. Dank 3D-Druckern kann man nämlich auch Ersatzteile selbst herstellen. Viele Unternehmen bieten mittlerweile sogenannte „Open-Source“-Ersatzteile an, die man kostenlos herunterladen und ausdrucken kann. So spart man nicht nur Geld, sondern hilft auch der Umwelt.

2. Prototypen für neue Produkte

Bevor ein neues Produkt in den Handel kommt, muss es natürlich erst einmal getestet werden. Früher mussten hierfür teure und aufwendige Prototypen hergestellt werden. Mittlerweile können diese jedoch auch mit einem 3D-Drucker angefertigt werden. Das spart Zeit und Geld, da die Prototypen sofort und direkt verfügbar sind.

3. Unikate Geschenke

Wer kennt nicht die Suche nach einem Geschenk für jemanden, der schon alles hat? Dann macht man doch einfach etwas Selbstgemachtes! Mit einem 3D-Drucker kann man ganz personalisierte Geschenke herstellen, die es so garantiert nicht noch einmal gibt. Ob Schlüsselanhänger, Tassen oder Ohrringe – mit etwas Kreativität sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Welche Vorteile hat ein 3D-Drucker?

3D-Drucker können in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem die Medizin, die Industrie und die Architektur. In der Medizin können 3D-Drucker beispielsweise dazu verwendet werden, um Prothesen oder Implantate herzustellen. In der Industrie werden sie häufig eingesetzt, um Prototypen zu erstellen oder bestimmte Bauteile herzustellen. In der Architektur können 3D-Drucker ebenfalls sehr nützlich sein. Sie können beispielsweise dazu verwendet werden, um Modelle von Gebäuden oder Bauwerken zu erstellen.

Was kann man mit einem 3D-Drucker herstellen?

Viele Leute denken, dass 3D-Drucker nur dazu verwendet werden können, um Prototypen zu erstellen oder kleine Kunstobjekte herzustellen. Obwohl diese Verwendungszwecke häufig sind, gibt es unglaublich viele andere Dinge, die man mit einem 3D-Drucker herstellen kann. Jetzt, wo die Technologie so weit entwickelt ist, sind die Möglichkeiten nahezu endlos. 3D-Drucker können unter anderem verwendet werden, um Prototypen zu erstellen. Dies ist der häufigste Verwendungszweck. Viele Unternehmen und Erfinder nutzen 3D-Printer, um ihre Ideen auszuprobieren und zu sehen, ob sie funktionieren, bevor sie in die Produktion gehen. Da 3D-Printer immer leistungsfähiger werden, haben Künstler begonnen, sie für ihre Arbeiten zu nutzen. Es gibt jetzt Galerien mit ganz ausgestellten Werken, die alle mit einem 3D-Printer hergestellt wurden. In der Medizinbranche wird bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit dem Druck von Knochen und Organprototypen experimentiert. In Zukunft wird es möglich sein, Organschäden mithilfe von Druckern zu reparieren oder gar neue Organe zu erschaffen. Einer der medizinische Nutzen von 3D-Printing ist die Fähigkeit des Bauches einer Frau innerhalb weniger Stunden an ihrem Körper anzupassen. Dies ist besonders praktisch für Operationen in engem Raum oder bei schwer erreichbaren Bereichen des Bauches.

Lizenz des Fotos: ha/flickr/Steffen Voß

Wotan Wilke Möhring gibt Tanzeinlage am TV-Set vom “Tatort”

TV-Star Wotan Wilke Möhring gibt am Filmset des neuen ARD-Tatort in Hamburg-Rothenburgsort eine Tanzeinlage. Fotos: FoTe Press

(mr/ha). Auf dem TV-Bildschirm ist er eher ernst. Bei Dreharbeiten zeigt sich TV-Star Wotan Wilke Möhring (55) jetzt von seiner lustigen Seite. Aktuell steht er einen neuen “Tatort” in Hamburg und Umgebung vor der Kamera. Beim Dreh am Billhafen / Löschplatz, direkt an den Hamburger Neuen Elbbrücken, schäkert er mit Schauspielkollegin Franziska Weisz (42). Nach dem Motto “ich sehe was, was du nicht siehst” schaut er durch eine Lupe ins Gesicht seiner Kollegin.

Ich sehe was, was du nicht siehst. In einer kurzen Drehpause schäkert

Wotan Wilke Möhring mit seiner Schauspielkollegin Franziska Weisz.

Sie gestikuliert mit ihren Händen in ihrem Gesicht.

Wenig später gibt Möhring nach einer gedrehten Szene eine Tanzeinlage. Sehr zur Belustigung der Filmcrew. Um was geht es in dem neuen Tatort? Ein Unbekannter bittet Falke (Wotan Wilke Möhring) um ein Treffen. Er hofft, so sagt er, dass der Kommissar ein mehr als 20 Jahre altes Versprechen einlöse und ihm aus einer Notlage helfe. Da der Unbekannte eine Zusage verlangt, ohne jedoch die weiteren Umstände preiszugeben, weigert sich Falke.

