(mr/ha). Auf dem TV-Bildschirm ist er eher ernst. Bei Dreharbeiten zeigt sich TV-Star Wotan Wilke Möhring (55) jetzt von seiner lustigen Seite. Aktuell steht er einen neuen “Tatort” in Hamburg und Umgebung vor der Kamera. Beim Dreh am Billhafen / Löschplatz, direkt an den Hamburger Neuen Elbbrücken, schäkert er mit Schauspielkollegin Franziska Weisz (42). Nach dem Motto “ich sehe was, was du nicht siehst” schaut er durch eine Lupe ins Gesicht seiner Kollegin.

Ich sehe was, was du nicht siehst. In eine rkurzen Drehpause schäkert Wotan Wilke Möhring mit seiner Schauspielkollegin Franziska Weisz. Sie gestikuliert mit ihren Händen in ihrem Gesicht.

Wenig später gibt Möhring nach einer gedrehten Szene eine Tanzeinlage. Sehr zur Belustigung der Filmcrew. Um was geht es in dem neuen Tatort? Ein Unbekannter bittet Falke (Wotan Wilke Möhring) um ein Treffen. Er hofft, so sagt er, dass der Kommissar ein mehr als 20 Jahre altes Versprechen einlöse und ihm aus einer Notlage helfe. Da der Unbekannte eine Zusage verlangt, ohne jedoch die weiteren Umstände preiszugeben, weigert sich Falke. Kurz darauf wird der Mann tot aus der Elbe gezogen. Wie sich herausstellt, hatte er unter falschen Identitäten gelebt. Um herauszufinden, wer er wirklich war, muss Falke zusammen mit seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) tief in die eigene Vergangenheit eintauchen. Auch bei dem Mann, den die beiden schließlich verdächtigen, scheint nichts so zu sein, wie es scheint … Der Krimi entsteht bis zum 19. Oktober in Hamburg, Glinde (Schleswig-Holstein) und Seevetal-Ramelsloh (Niedersachsen). Den NDR-Tatort mit dem Arbeitstitel “Wer bin ich?“ wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 in der ARD gezeigt. Neben den oben Genannten spielen und anderem Malik Blumenthal (Denis Demorivic), Hanno Koffler (Oliver Timmig), Leslie Malton (Katharina Timmig), Janina Elkin (Jasmina Timmig), Gerhard Garbers (Björn Timmig), Henrike Fehrs (Silke Zachalka) und Mathis Reinhardt (Martin Zachalka).

Filmszene: Die beiden Polizisten durchsuchen ein Auto, das am Elbufer geparkt ist. Fotos: FoTe Press

Produzentin des „Tatort“ ist Kerstin Ramcke (Nordfilm), die ausführende Produzentin Katinka Seidt. Hinter der Kamera steht Frank Küpper. Die Herstellungsleitung liegt bei Marcus Kreuz, die Produktionsleitung bei Ulrike Zirzow. Redakteur ist Donald Kraemer.