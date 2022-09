(ha). Im Hamburger Justizvollzug versorgen rund 70 Pflegekräfte kranke und pflegebedürftige Gefangene. Aufgrund der geänderten Laufbahnverordnung können die bisher Tarifbeschäftigten nun verbeamtet werden. Justizsenatorin Anna Gallina überreichte heute die Ernennungsurkunde an die erste Justizkrankenpflegerin.

Senatorin Anna Gallina wird in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Wir werten diesen wichtigen Beruf deutlich auf. Die Krankenpflegekräfte kümmern sich engagiert um erkrankte und pflegebedürftige Gefangene und leisten professionell medizinische Hilfe im Notfall. Von der Verbeamtung profitieren beide Seiten. Für die Krankenpflegekräfte bedeutet das mehr Sicherheit und bessere Entwicklungsmöglichkeiten, für den Justizvollzug eine stärkere und langfristige Bindung von Pflegefachkräften.“

Mit der Änderung der entsprechenden Laufbahnverordnung wurde neben dem Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) der Laufbahnzweig „Justizkrankenpflegedienst“ (JKPD) eingerichtet. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann aus dem Beschäftigtenverhältnis heraus verbeamtet oder sogar direkt vom Arbeitsmarkt in das Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt werden. Heute wurde die erste Sekretärin im Justizkrankenpflegedienst ernannt – eine bereits im Vollzug beschäftigte Krankenpflegerin in der Justizvollzugsanstalt Billwerder. Justizsenatorin Gallina überreichte ihr die Ernennungsurkunde.

Mit dem Zentralkrankenhaus in der Untersuchungshaftanstalt verfügt der Hamburger Justizvollzug über ein eigenes kleines Krankenhaus. Im Vollzug werden die wesentlichen medizinischen Fachrichtungen angeboten wie Allgemeinmedizin, Inneren Medizin, Zahnmedizin, Gynäkologie und Urologie. Für die Krankenpflegekräfte gibt es ein umfassendes Weiterbildungsprogramm, zum Beispiel Hygiene- und Notfallschulungen, Reanimationstrainings, Pflichtunterweisungen, Geräteeinweisungen und vollzugsspezifische Fortbildungen.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Moin Moin, Hamburg! Barbara Schöneberger weckt alle Hamburger

TV- und Radiomoderatorin Barbara Schöneberger fährt auf einem Waffel-Fahrrad auf dem Vorplatz des Bahnhofs Dammtor und rührt die Werbetrommel für ihre neue Morningshow bei „Barba Radio“. Foto: FoTe Press/Röhe

(mr/ha). Sie moderiert die Fernsehsendungen „NDR Talkshow“ und „Verstehen Sie Spaß“, verkündet seit 2015 die deutschen Punkte für den Eurovision Song Contest in der ARD: Barbara Schöneberger. Ab sofort können alle Hamburgerinnen und Hamburger den Morgen mit Barbara Schöneberger verbringen. Mit ihrem „Barba Radio“ sendet die in Berlin wohnende TV-und Radiomoderatorin ihre neue Morningshow – zusammen mit ihrem Kollegen Lars Bente.

Die Entertainerin ist im Oktober 2018 mit ihrem „Barba Radio“ unter dem Motto „mit den Waffeln einer Frau“ gestartet. Ab sofort es das Programm in der Hansestadt sowie Teilen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein im digitalen Radiostandard DAB+ zu hören. Um für ihre neue Hamburger Morgenshow Werbung zu machen, setze sich Schöneberger am 9. September um 9.30 Uhr auf ein Waffel-Fahrrad und verteilte frischgebackene Waffeln. Respekt! Denn noch am Abend zuvor moderierte sie den Deutschen Radiopreis im Schuppen 52 auf der Veddel – und der ging bis weit nach Mitternacht.

