(ha). Die Polizei fahndet nach einem noch unbekannten Mann, der am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr Geld aus einem Kiosk raubte. Das Raubdezernat der Region Altona (LKA 124) bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Mann den Kiosk in der Holstenstraße und fragte die 51-jährige Verkäuferin nach Ware. Als die Frau sich dafür umdrehte, griff er unvermittelt in die Kassenlade und entnahm dort etwas Bargeld. Die Verkäuferin versuchte noch, den mutmaßlichen Täter daran zu hindern. Dieser schlug daraufhin die Frau mit einer neben der Kasse abgestellten Schale gegen ihre Schulter und flüchtete anschließend mit seiner Beute auf einem orangefarbenen Fahrrad in unbekannte Richtung. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 180 Zentimeter groß - schlank - schwarze Haut - schwarze Kleidung - trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske)

Im Zuge der Fahndung konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung das orangefarbene Fahrrad im Bereich des Holstenplatzes/ Suttnerstraße auffinden und sicherstellen. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, die nun vom LKA 124 fortgesetzt werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.