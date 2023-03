(mr). Autofahrer trauten ihren Augen kaum: Normalerweise steht EIN Blitzer am Straßenrand und misst die Geschwindigkeit von vorbeifahrenden Autos und Lkw. Soweit – so gut. Auf der Glasichaussee baute die Polizei allerdings NEUN “Blitzer” auf. Dazu parkte sie drei zivile Dienstwagen auf dem Fahrradschutzstreifen, aus deren Kofferraum drei “Blitzer” die Geschwindigkeit erfassten. Sechs weitere “Blitzer” waren auf Dreibeinen am Straßenrand aufgestellt. Wer also die etwa 40 Meter passierte, fuhr an neun „Blitzern“ vorbei. Rekord!

Mehrere Blitzer stehen am Straßenrand der Glasichaussee.

Immer wieder bremsten Autofahrer ab und wurden, obwohl hier 50 Stundenkilometer erlaubt waren, geblitzt. Große Mühe, die Blitzgeräte zu verstecken oder zu tarnen gaben sich die Polizisten nicht. Im Gegenteilt: mit mehreren Sperrhüten wurden Verkehrsteilnehmer schon von weitem vorgewarnt. Zudem waren alle Heckklappen der Zivilwagen geöffnet und Autofahrer konnten die Blitzgeräte mühelos sehen. Mehrere Beamte standen am Straßenrand, hatten Funkkontakt zu einem Zivilwagen, der mehrmals die Glasichaussee auf und ab gefahren ist. Offenbar wurden die Geschwindigkeitsmessgeräte nach deren Funktionalität überprüft. Nach gut einer Stunde rückten die Zivilwagen wieder ab.