(ha). Uralte Regenwälder, rote Wüsten, weiße Sandstrände und eine atemberaubende Artenvielfalt. Anna Franke (Loki Schmidt Stiftung) nimmt Sie bei diesem letzten Vortrag der Reihe „Loki digital am Abend“ mit in die Welt „Down Under“, wo sie mehrere Jahre gelebt und bei einer Umweltorganisation gearbeitet hat. Sie zeigt die vielfältigen Landschaften, berichtet von überraschenden tierischen Begegnungen und gibt einen Einblick in die Arbeit der Australian Marine Conservation Society.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Den Link zum Zoom-Raum erhalten die Teilnehmenden einen Tag vor der Veranstaltung.

Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 5.4.2023, 19:00 – 20:30 Uhr

Anmeldung: anmeldung@loki-schmidt-stiftung.de

Kosten: kostenfrei, Spende erbeten

Weitere Informationen unter https://loki-schmidt-stiftung.de/loki-digital

Harald Schmidt mit ernsten Worten auf dem Roten Sofa bei „DAS“

Schauspieler, Entertainer und Moderator Harald Schmidt und Moderatorin der Sendung „DAS“, Inka Schneider auf dem Roten Sofa in Hamburg-Lokstedt. Foto: FoTe Press/Röhe

(mr). Moderator, Schauspieler und Entertainer Harald Schmidt (65) war am vergangenen Freitag dem 17. März zu Gast auf dem roten Sofa in der NDR-Sendung „DAS!“ Gegenüber Moderatorin Inka Schneider (55) plauderte der in Köln lebende Unterhalter unter anderem über seine Karriere als Schauspieler. „Ich habe ja nie etwas anderes gemacht. Ich hab nicht vorher Geschichte studiert oder so, sondern ich war auf der Schauspielschule und dann ab auf die Bühne. Mit 15 war bei mir klar, dass ich auf die Theaterbühnen will“, sagte Harald Schmidt in der Live-Sendung (täglich ab 18.45 Uhr im NDR-Fernsehen).

Gesprochen wurde in der Unterhaltungssendung aber auch über Depressionen, die zu den am meisten unterschätzten Krankheiten gehören. Dabei erkranken jährlich über fünf Millionen Menschen in Deutschland an einer Depression oder einer chronisch depressiven Verstimmung. Trotzdem gelten Depressionen noch immer als Tabu-Thema. Um genau mit diesem Tabu zu brechen, möchten der NDR und Harald Schmidt mit einem neuen Podcast „Raus aus der Depression“ Menschen auf dieses Thema aufmerksam machen. Auch Interviews mit Kathy Hummels oder Thorsten Sträter sind im Podcast zu hören.

Seit 2008 ist Harald Schmidt Schirmherr der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“ und spricht in dem Podcast mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Das Ziel: Hörer sollen die Krankheit besser verstehen. Depressionen können wirksam behandelt werden, wenn sie frühzeitig erkannt werden.

Die Sendung gibt es in der Mediathek, bis 17. Juni 2023 können Sie sie hier sehen.