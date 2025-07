(ha). Nachdem am 30. Juni 2025 gegen 17.45 Uhr ein 24-Jähriger im Rahmen eines Streits im Stadtteil St. Georg durch einen Messerstich schwer verletzt worden war, haben Zielfahnderinnen und Zielfahnder gestern Vormittag in Rahlstedt einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen verhaftet. Damals sprach eine etwa fünfköpfige Gruppe den 24-Jährigen und seinen Begleiter auf den mitgeführten E-Scooter an und bekundete Interesse an dem Fahrzeug. Im Verlauf gerieten die Männer in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzte ein Angreifer den 24-Jährigen mittels eines Messers potenziell lebensgefährlich im Bereich des Oberkörpers. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Im Anschluss flüchtete die Gruppierung in Richtung Hansaplatz. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbestzungen führte nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Im Rahmen der von der Mordkommission (LKA 41) in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg übernommenen Ermittlungen geriet der 19-jährige albanische Staatsangehörige unter anderem aufgrund von Zeugenaussagen in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Zielfahnderinnen und Zielfahnder vollstreckten gestern Vormittag einen vom

zuständigen Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenen Haftbefehl und verhafteten den Heranwachsenden an seiner Rahlstedter Wohnanschrift. Hierbei kam auch ein Spezialeinsatzkommando (LKA 24) zum Einsatz.

Der zur Tatzeit 18-jährige Tatverdächtige wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo ihm ein Richter den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verkündete. Die gemeinsamen Ermittlungen von LKA 41 und Staatsanwaltschaft, insbesondere auch zu weiteren Beteiligten, dauern an.