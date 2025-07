(mr). Aktuell dreht die Network Movie Film- und Fernsehproduktion eine neue Folge der Krimireihe „Unter anderen Umständen“, die seit 2006 im Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird. Obwohl der Krimi inhaltlich in Flesnburg in Schleswig-Holstein spielt, wird der größte Teil in Hamburg produziert. Vor wenigen Tagen filmte die Filmcrew unter anderem in Volksdorf eine spektakuläre Festnahme in einer schmalen Straße am Stadtrand Hamburgs. In dieser Woche ist die Filmcrew allerdings in die Fördestadt angereist. Seit Dienstag (29. Juli) surren dort wieder die TV-Kameras. Hauptdarstellerin Natalia Wörner, Hauptdarsteller Ralph Herforth und unter anderem Nebendarsteller Jacob Lee Seelinger drehen noch bis kommenden Freitag in Flensburg.

Die Filmcrew von „Unter anderen Umständen“ an

der Flensburger Hafenspitze. Rechts im Bild:

Natalia Wörner kurz vor dem Dreh.

Fotos: FoTe Press

Geplant waren fünf Tage (Montag bis Freitag), krankheitsbedingt rollte die Filmcrew allerdings erst Dienstag aus Hamburg mit einem umfangreichen Fuhrpark an. Stadt und Filmproduktion hatten im Vorwege auf bevorstehende Straßensperrungen am Montag, dem 28. Juli, bezüglich der Filmarbeiten an der Norderstraße und dem Nordertor hingewiesen. Der Dreh wurde kurzfristig abgesagt.

Um den Flensburgern möglichst wenig Parkplätze wegzunehmen, richtet die Filmcrew ihre Basis mit Maskenwagen, Catering-, Aufenthalts- und Kostümfahrzeugen an einem Punkt am Hafendamm ein. Das bestätigt auch Pressesprecher der Stadt Clemens Teschendorf: “Parkplätze werden an der Wilhelmstraße beziehungsweise Hafendamm als Standort für die Produktionsfahrzeuge bis 1. August genutzt.”

Von dort zieht das TV-Team mit notwendigen Technikfahrzeugen an verschiedene Drehorte. Dienstag wurden die Filmarbeiten rund ums Nordertor nachgeholt, die Montag hätten stattfinden sollen.

Natalia Wörner und Ralph Herforth sind die

Hauptdarsteller von „Unter anderen Umständen“.

Gedreht wird die Episode “Geister der Vergangenheit” (Arbeitstitel), in der es um einen Kriminalfall geht, in dem Filmsohn Leo Winter (gespielt von ihrem “echten” Sohn Jacob Lee Seelinger) offenbar ins Visier der Ermittlungsbehörden gerät. Gedrehte Szenen am Nordertor: Jacob Lee Seelinger steigt wutentbrannt aus einem Auto, in dem die TV-Polizisten Natalia Wörner und Ralph Herforth sitzen. In dahinter stehenden Fahrzeugen sitzende Komparsen betätigen auf Kommando die Hupe und fordern das Auto auf, weiterzufahren. An der Norderstraße hängt Natalia Wörner Fahndungsplakate auf. “Gesucht. Wer kennt diesen Mann?” steht darauf. Mit einer schwarzen Umhängetasche und einem Tacker ausgestattet läuft sie mehrere Straßen entlang. Auch am Museumshafen direkt an der Kaimauer hängt sie Plakate auf. Offenbar macht sich die TV-Kommissarin eigenmächtig auf die Suche nach einem Täter – um ihren Sohn zu entlasten. Die Filmcrew hält sich, wie immer, inhaltlich sehr bedeckt zur neuen Folge. Auch an der Hafenspitze/Am Kanalschuppen macht das Filmteam Aufnahmen.

Natalia Wörner steht als Polizistin Jana Winter an der

Flensburger Hafenspitze vor der Kamera.

Das TV-Team wird schnell von zahlreichen Passanten umzingelt, die die Filmarbeiten aus der Nähe beobachten möchten. “Ach, das ist doch Natalia Wörner. Die kennt man doch”, sagt eine Ältere Dame, die mit ihren Enkelkindern spazieren geht. Filmblocker halten Passanten auf Abstand und achten darauf, dass niemand durchs Bild läuft. Weitere Drehorte sind neben der Hafenspitze und Kanalschuppen die Norderstraße, das Ostseebad und Bereiche am Ostufer Flensburgs. Es produziert die Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Ein Sendedatum für den neuen Krimi steht noch nicht fest.

Die beiden Schauspieler Ralph Herforth (links auf

dem Beifahrersitz) und Natalie Wörner fahren mit

einem Spielauto am Nordertor entlang. Dazu

wurde die Straße während der Filmarbeiten mehrfach gesperrt.

Regisseur Andreas Senn (links) gibt Anweisungen an Natalia Wörner,

wie sie in der gedrehten Szene zu agieren hat.

Ralph Herforth geht an der Kaimauer an der Flensburger Hafenspitze entlang.

In einer weiteren gedrehten Szene tackert Darstellerin Natalia

Wörner Plakate an Holzpfähle und Zäune. Die beiden

Passanten sind Komparsen, die als Touristen vor der

Kamera stehen.