(ha). Nachdem ein Unbekannter gestern Abend eine 90-jährige Frau im Stadtteil Bergedorf überfallen hat, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge ging die Seniorin am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr am Neuen Weg (dortiger Frascatiplatz) spazieren, als sie unvermittelt von einem unbekannten Mann überfallen wurde. Der schlanke und mit einer dunklen Jacke bekleidete Mann entriss der Frau ihre Handtasche und stieß sie anschließend zu Boden. Der mutmaßliche Räuber, der mittleren Alters und größer als 165 Zentimeter sein soll, flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Eine Autofahrerin versorgte die leicht verletzte Seniorin zunächst. Kurz darauf transportierte eine Rettungswagenbesatzung die 90-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen alarmierter Polizeikräfte führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Bergedorf (LKA 173) fortgeführt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zum mutmaßlichen Räuber geben können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.