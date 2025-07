(ha). Bereits am 25. Juli 2025 gegen 7:38 Uhr Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg zu einem Diebstahl eines Smartphones aus einem im Hamburger Hauptbahnhof stehenden Fernverkehrszuges gekommen sein.

Der betroffene ICE stand auf Gleis 13 und sollte auf der Strecke Hamburg Hbf. in Richtung Rostock verkehren. Nachdem ein 74-jähriger Mann sein Smartphone auf einen Tisch gelegt hatte, soll ein Tatverdächtiger das Smartphone ergriffen und fluchtartig den Zug verlassen haben. Aufmerksame Bahnreisende versuchten erfolglos den Täter an der Flucht zu hindern.

In der Zwischenzeit fuhr der Zug ab, sodass der Geschädigte im Zug verblieb. Er setzte telefonisch das Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof von der Tat in Kenntnis und gab an, sein Smartphone orten zu können. Zudem konnten Fahndungsbilder vom Tatverdächtigen aus der Videoüberwachung des Hamburger Hauptbahnhofs hergestellt werden.

Sofort eingesetzte Streifen der Bundespolizei sowie der Landespolizei Hamburg konnten auf Grund der Ortung des Smartphones und der bestehenden Fahndungsbildern des Tatverdächtigen den Mann im Bereich des U-Bahnhofs Schlump wiedererkennen und festnehmen. Bei einer Durchsuchung des 45 jährigen Tatverdächtigen konnte das entwendete Smartphone aufgefunden und sichergestellt werden. Das gestohlene Smartphone kann nun an den Geschädigten ausgehändigt werden.

Nach Zuführung zum Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof wurde der deutsche Staatsangehörige erkennungsdienstlich behandelt. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Promillewert von 0.58 festgestellt. Ein Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Tatverdächtigen fest. Nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann wieder entlassen werden. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.