(ha/mr). Erfolg für die Hamburger Polizei! Im Juni des vergangenen Jahres hat ein zunächst Unbekannter im Stadtteil Lohbrügge eine damals 71-Jährige überfallen. Das Bergedorfer Raubdezernat (LKA 173) hat nun einen 16-jährigen Tatverdächtigen identifiziert.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge stieg die 71-Jährige Anfang Juni 2024 an der Haltestelle „Haempten“ aus einem Bus und begab sich zu ihrem Wohnhaus. Im weiteren Verlauf näherte sich ihr ein Unbekannter von hinten und riss an ihrer Handtasche, woraufhin die Frau stürzte. Durch Schläge gelang es dem Täter, ihr die Handtasche zu entreißen und mit dieser zu flüchten.

„Die damals 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung eines Tatverdächtigen“, teilt Sören Zimbal, Sprecher der Polizei mit. Das LKA 173 übernahm im weiteren Verlauf die Ermittlungen. Gesicherte DNA-Spuren führten die Polizistinnen und Polizisten auf die Spur des zur Tatzeit 15-Jährigen.

Der Tatverdächtige mit mazedonischer Staatsangehörigkeit befindet sich in anderer Sache in Untersuchungshaft. Um was es sich handelt, ist nicht übermittelt. Die Ermittlungen des LKA und der Staatsanwaltschaft dauern an.