(ha). Das Raubdezernat in der Hamburger Innenstadt hat mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen einen Raub aufgeklärt, bei dem ein Mann in der vergangenen Woche in einem Supermarkt einen Angestellten mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert hatte. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand trat der maskierte Täter an eine Kasse des Marktes heran und bedrohte den Kassierer (38) mit einem Messer. Gleichzeitig forderte er den Angestellten auf, ihm Bargeld auszuhändigen und verdeutliche dieses mit Stichbewegungen mit dem Messer in Richtung des Geschädigten. Da der Mitarbeiter der Forderung nicht nachkam, versuchte der Täter die Kasse selbst zu öffnen, flüchtete anschließend jedoch ohne Beute.

Der Beschuldigte verletzte den Marktmitarbeiter oberflächlich an der Hand. Eine Behandlung war nicht erforderlich. Der Täter war trotz einer eingeleiteten Sofortfahndung zunächst unerkannt entkommen.

Am gestrigen Tage erkannte ein Angestellter des Supermarktes den mutmaßlichen Täter wieder, alarmierte die Polizei über Notruf und führte die eingesetzten Beamten zu dem Beschuldigten, der dann vorläufig festgenommen werden konnte. Bei ihm wurde neben Beweismaterial auch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Die Ermittler des Raubdezernates für die Innenstadt (LKA 114) führten den 26-jährigen Deutschen einem Haftrichter zu.