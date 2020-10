(ha). Zivilfahnder des Polizeikommissariats 33 (PK 33) haben gestern Mittag (13. Oktober 2020) einen 44-jährigen Rumänen vorläufig festgenommen, der verdächtig ist, seit dem Sommer mindestens zwanzig ältere Menschen bestohlen zu haben. Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt.

Diebstähle in mehreren Stadtteilen

Nachdem in den vergangenen Monaten in verschiedenen Stadtteilen (Winterhude (8x), Eilbek (3x), Barmbek-Nord (3x), Bramfeld (2x), Eppendorf (1x), Steilshoop (1x), Hohenfelde (1x), Barmbek-Süd (1x)) mehrere ältere Menschen im Alter zwischen 66 und 93 Jahren auf ähnliche Art und Weise bestohlen worden waren, führten die Polizeikommissariate 31 und 33 am Montag einen Schwerpunkteinsatz durch.

Gegen Mittag fiel der 44-Jährige den Beamten im Bereich des Winterhuder

Marktplatzes auf, weil er sich auffällig für ältere Menschen interessierte. Der Verdächtige bewegte sich ein Fahrrad schiebend weiter in Richtung Eppendorf, wobei er sein Umfeld aufmerksam beobachtete. Nachdem er kurz nach einem älteren Mann ein Treppenhaus in der Ludolfstraße betreten und wenige Momente später wieder verlassen hatte, überprüften die Fahnder ihn. Als wenige Momente später der ältere Mann vor die Tür trat und mitteilte, soeben von dem Kontrollierten bestohlen worden zu sein, nahmen die Polizisten diesen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden sie unter anderem einen kleineren Bargeldbetrag, den er offenbar gerade zuvor dem 93-Jährigen gestohlen hatte.

Das Portemonnaie des Seniors fanden die Beamten im Treppenhaus liegend ohne Bargeld wieder auf.

Mindestens 20 weitere Fälle

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte der 44-Jährige mindestens 20 ähnlich gelagerte Fälle begangen haben. Gemein haben alle Fälle, dass der Tatverdächtige älteren beziehungsweise gebrechlichen Menschen beim Tragen ihrer Einkäufe oder ihres Rollators half, selbst wenn diese sein Angebot zuvor abgelehnt hatten. In dem hier geschilderten Fall tastete der Mann sein Opfer sogar ab, um dessen Portemonnaie ausfindig zu machen.

Der Festgenommene wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Haftrichter zugeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob der Verdächtige für weitere Diebstähle verantwortlich sein könnte.

Die Kripo bittet mögliche weitere Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben, sich an einer Polizeidienststelle zu melden.