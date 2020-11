(ha). Das Jahr 2020 war eine große Herausforderung für die Menschen. Durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie verloren Familien ihre Angehörigen. Unzählige Existenzen sind bedroht. Jung und Alt erlebten starke Einschränkungen im Alltag. Nachdem die Infektionszahlen im Herbst massiv ansteigen, kommt langsam die Frage nach der Silvester-Feier auf. Am vernünftigsten ist es, sich auf ein kleines privates Fest in den eigenen vier Wänden einzustellen. Damit das zum Erfolg wird, sind ein paar Dinge zu beachten.

Gaumenfreuden in der Silvesternacht

Die Feier zum Jahreswechsel zieht sich normalerweise über viele Stunden. Um dabei den Magen friedlich zu stimmen, braucht es eine ordentliche Verpflegung. Was auf den Tisch und in die Gläser kommt, ist individuelle Geschmackssache. Bedenken Sie deshalb alle Vorlieben ihrer Familie und Freunde. Sind Vegetarier oder Veganer auf der Feier? Müssen Lebensmittelunverträglichkeiten berücksichtigt werden?

Das liebste Silvester-Gericht der Deutschen ist Raclette. Laut statista.com kommt es in 21 Prozent der Haushalten auf den Tisch. Diese Tradition hat den Vorteil, dass jeder Gast sich das Essen selbst zubereiten kann. Im Vorfeld müssen lediglich die Zutaten gekauft, geschnitten und angerichtet werden. Ähnlich funktionieren Fett-, Brühe- und Käsefondue. Auch dabei sorgt jeder Gast selbst für sein Essen. Gleichzeitig liefert das gemeinsame Zubereiten für Gesprächsstoff.

Wer seinen Mitmenschen das Kochen lieber erspart, der kann ein mehrgängiges Menü oder ein Buffet vorbereiten. Menüs werden am Platz serviert, am Buffet bedienen sich die Gäste selbst. Rezepte finden Sie auf unzähligen Internetseiten wie die von essen & trinken. Neben Klassikern gibt es dort auch Inspirationen für Fingerfood, vegetarische Buffets und Mitternachtssuppen.

Gerade die Restaurants, Gaststätten und Caterer in Hamburg hat das Jahr 2020 stark mitgenommen. Viele von ihnen stehen vor dem Aus.

Wer die Möglichkeit hat, Essen von einem Lokal abzuholen oder liefern zu lassen, sollte diese Option überlegen. Der Andrang könnte groß sein, deshalb ist eine frühzeitige Bestellung sinnvoll.

Neben dem Gaumenschmaus sind vor allem die Getränke ein wichtiger Bestandteil der Silvesternacht. Für 59 Prozent der Deutschen ist das Anstoßen mit Sekt untrennbar mit dem Jahreswechsel verknüpft. Allerdings sollte sich der Abend nicht nur um die Prickelbrause und kühles Bier drehen. Ansonsten droht der Kater am Neujahrsmorgen. Versorgen Sie Ihre Lieben mit ausreichend antialkoholischen Getränken. Mit Mocktails und Mixgetränken auf Saftbasis lässt sich sogar hervorragend anstoßen. Außerdem bieten Sie damit Menschen, die keinen Alkohol trinken, eine exzellente Alternative zu Wasser und Cola.

Unterhaltung darf nicht fehlen

Eine Silvesterparty startet normalerweise in den Abendstunden und dauert mindestens bis ins neue Jahr hinein. Damit in der Zeit keine Langeweile aufkommt, planen Sie am besten ein kleines Unterhaltungsprogramm ein. In 27 Prozent das deutsche Haushalten gehört der Kurzfilm “Dinner for One” zum Standard-Repertoire des Jahreswechsels. Der Schwarz-Weiß-Film ist bei Kindern genauso beliebt wie bei den Großeltern. Für Erwachsene existiert sogar ein zugehöriges Trinkspiel, bei dem jeder Teilnehmer einen Schnaps leert, wenn der Butler James stolpert.

Planen Sie den Verlauf des Abends, abhängig von der Gästestruktur. Gesellschaftsspiele wie Monopoly oder Tabu sorgen genauso für Unterhaltung wie Scharade und Wachsgießen. Ist die Stimmung gelockert, gibt die Mannschaft bestimmt gerne ein paar Lieder auf der Karaoke-Maschine zum Besten. Vorsätze raten, Flachwitz-Wettbewerb und Schrottwichtel haben sich ebenfalls bewährt.

Der Jahreswechsel eignet sich, insbesondere nach den Tiefschlägen 2020, für ein paar besinnliche Momente. Wie wäre es, etwas Dankbarkeit für die schönen Augenblicke der letzten zwölf Monate zu beweisen? Dafür schreibt der Gastgeber am besten Zettel mit Sätzen wie:

Meine wichtigste Erkenntnis 2020.

Worüber habe ich dieses Jahr am meisten gelacht?

Mein Lieblingsfilm/-song 2020

Mein Höhepunkt des Jahres

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Reihum dürfen die Teilnehmer die Zettelchen ziehen. Jeder Mitspieler darf zu jedem Satz seine persönliche Antwort geben. So werden nicht nur die Highlights des letzten Jahres gewürdigt, die Gäste lernen sich untereinander auch besser kennen.

Überraschungseffekte zum Jahreswechsel

Denken Sie an die Menschen, mit denen Sie dieses Jahr nicht feiern können. Wie wäre es, wenn Sie denen dennoch eine Freude machen? Vielleicht schicken Sie einen kleinen Gruß per Post. Neujahrskarten zum individuellen Gestalten bietet unter anderem Meine-Kartenmanufaktur.de an. Bekannte, Arbeitskollegen und Verwandte freuen sich bestimmt über einen selbst erstellten Silvestergruß.

Noch persönlicher ist ein eigens erstelltes Video. Schicken Sie ihre Silvesterbotschaft per Kurzfilm an die Liebsten. Gerne darf dafür etwas mehr Zeit investiert werden. Gute Schnittprogramme für den Hausgebrauch sind iMovie für iOS oder Video-Editor für Windows. Es gibt auch zahlreiche Softwareangebote im Netz und zudem Apps, mit denen selbst Laien solide Videos erstellen können.

Selbstverständlich darf die Botschaft durch ein Geschenk ergänzt werden. Lassen Sie den Freunden und Verwandten Sekt, Schokolade oder einfach ein paar Glücksschweine aus Marzipan nach Hause liefern. Sie müssen sich nicht in Unkosten stürzen, eine kleine Aufmerksamkeit kann bereits einen großen Überraschungseffekt auslösen.

Vorsichtiger Umgang mit Raketen und Knallern

Auch wenn die Silvesternacht als ein besonderes Highlight zählt, so gelten hier bestimmte Regeln. Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg, klärt diesbezüglich gerne auf. Generell gilt, dass Feuerwerkskörper nur in der Zeit vom 31. Dezember 18 Uhr bis 1. Januar 1 Uhr gezündet werden dürfen. Informieren Sie sich hierzu kurzfristig bei den Behörden. Möglicherweise könnte es 2020 auch diesbezüglich veränderte Regelungen aufgrund der COVID-19-Pandemie geben.

Wer Böller und Feuerwerkskörper zündet, der muss unbedingt darauf achten, keinen Personen- oder Sachschaden anzurichten. Wichtig ist, der jeweiligen Gebrauchsanleitung zu folgen. In Hauseingängen, Treppenhäusern oder auf Balkonen sollten keinerlei explosive Stoffe gezündet werden. Feuern Sie die Raketen nur aus stabil stehenden Flaschen ab. Fällt das Gefäß um, schießt das explosive Material unkontrolliert durch die Gegend.

