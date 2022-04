(mr/ha). An zwei aufeinanderfolgenden Tagen gleicht der Johann-Adolf-Hasse-Platz in Bergedorf einem Fernsehstudio: Kameraschiene, Kamera, mehrere Monitore, diverse Kabel, Lichtsegel (um die Schauspieler ins richtige Licht zu rücken) und eine etwa 25-köpfige Filmcrew. Am 26. und 27. April machte die ZDF-Polizeiserie “SoKo Hamburg” in Bergedorf Halt, um eine neue Folge der Polizeiserie zu produzieren. Aktuell entstehen in Hamburg und Niedersachsen zwölf Folgen der fünften Staffel der beliebten ZDF-Vorabendserie. In den Hauptrollen spielen Marek Erhardt, Anna von Haebler, Paula Schramm, Thiago Braga de Oliveira und Oceana Mahlmann. Neben Bahrenfeld, Altona und Winterhude war also auch Bergedorf Filmkulisse für die SoKo Hamburg, die von der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH realisiert wird.

Das Filmteam baute für den Dreh vor dem Hasse-Turm extra einen Kaffee-Anhänger auf, an dem sich folgende Szene abspielte: die technikverliebte IT-Expertin Franzi Berger (gespielt von Paula Schramm) steht am Kaffee-Anhänger, als plötzlich ein Mann (Christoph Gawenda) um die Ecke kommt und sich zu ihr stellt. Gemeinsam unterhalten sie sich. Geht es um einen spannenden Kriminalfall? Wird hier bei einer Tasse Kaffee etwa ein Mordfall aufgeklärt? Da im Umfeld mehrere (Film-) Wahlplakate von Svenja Weber und Bente Jansen aufgestellt wurden, könnte es sich um einen Fall aus der Politik handeln. Die Filmcrew hält sich – wie immer – mit Inhalten sehr zurück. “Die Zuschauer sollen es im Fernsehen erfahren”, heißt es. Aber was die Hamburger Allgemeine Rundschau herausbekommen hat: Die Räume im Hasse-Turm sollen im Fernsehen später als Redaktion der fiktiven „Kreiszeitung Altes Land“ zu sehen sein.

Das Filmset von der „SoKo Hamburg“ auf dem Johann-Adolf-Hasse-Platz in Bergedorf.

Regie führt bei der gedrehten Folge, die den Arbeitstitel „Mordswahl“ trägt, Sophie Averkamp. Wann die Bergedorfer diese Folge im TV sehen können, steht aktuell nicht fest.