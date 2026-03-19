Sommerflugplan 2026 startet am Hamburger Flughafen

(ha). Mit Beginn des Sommerflugplans am 29. März 2026 erweitern zahlreiche Airlines ihr Angebot ab Hamburg Airport. easyJet nimmt Marrakesch neu ins Programm auf, Condor bringt Kalamata zurück, und AJet startet erstmals nach Bodrum. Wizz Air fliegt nach Podgorica, während Royal Jordanian eine neue Interkontinentalverbindung nach Amman einführt. Im Norden Europas stärkt Norwegian ihr Angebot mit neuen Flügen nach Stockholm. SAS kehrt mit Flügen nach Oslo zurück, und airBaltic vervollständigt ihr Baltikum-Netz mit einer neuen Route nach Tallinn. Darüber hinaus fliegt Corendon Airlines das Badeziel Hurghada künftig wieder ab Hamburg und TAP Air Portugal baut die Verbindungen nach Lissabon weiter aus. Insgesamt verbinden rund 55 Fluggesellschaften den Hamburger Flughafen das ganze Jahr über mit etwa 120 Direktzielen weltweit. Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober 2026.



„Mit dem Start des Sommerflugplans wächst unser Streckennetz weiter, und das in alle Himmelsrichtungen. Egal ob Städtereise, Badeurlaub oder Business-Trip – unsere Passagiere profitieren von einem noch vielfältigeren Flugangebot, das Hamburg mit neuen und beliebten Reisezielen verbindet“, sagt David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Gleichzeitig freuen wir uns, mit Royal Jordanian im Sommerflugplan eine neue Airline am Hamburg Airport zu begrüßen und damit auch das Angebot an Airlines an unserem Standort weiter auszubauen“, ergänzt Liebert.

Neue Interkontinentalverbindung mit Royal Jordanian

Noch kurz vor dem Wechsel in den Sommerflugplan, am 28. März 2026, nimmt Royal Jordanian den Flugbetrieb am Hamburger Flughafen auf. Mit Direktflügen nach Amman, der Hauptstadt Jordaniens, wird künftig eine weitere interessante Destination im Nahen Osten ab Hamburg erreichbar.

Neue und wiederkehrende Sonnenziele – von Nordafrika bis Südeuropa

Gleich mehrere Fluggesellschaften nehmen beliebte Sonnenziele in ihr Programm auf: Corendon Airlines fliegt ab dem 27. März 2026 wieder nach Hurghada und bedient das ägyptische Badeziel künftig – dreimal wöchentlich jeweils dienstags, freitags und sonntags – und ergänzt damit das bestehende Flugangebot nach Hurghada um eine weitere attraktive Option.

Ab dem 29. März baut TAP Air Portugal die Verbindungen nach Lissabon weiter aus: Aufgrund der gestiegenen Nachfrage auf dieser Verbindung setzt die Airline zukünftig Jets der A320neo Familie ein und erweitert das Sitzplatzangebot damit deutlich um 50 Prozent. Die zusätzlichen Kapazitäten bieten noch mehr Möglichkeiten, von Hamburg aus die portugiesische Hauptstadt zu entdecken und über das Drehkreuz hinaus zahlreiche weitere Reiseziele zu erreichen.

Wizz Air startet ab dem 31. März 2026 mit Direktflügen nach Podgorica. Mit der Hauptstadt Montenegros ergänzt die Airline ihr Streckennetz um die 13. Verbindung ab Hamburg und bietet damit noch mehr Reisemöglichkeiten nach Südosteuropa – in ein Land, das mit seiner Küste, Bergen und historischen Städten als touristischer Geheimtipp an der Adria gilt.

easyJet fliegt ab dem 1. Mai 2026 erstmals nach Marrakesch – eine spannende Destination für alle, die orientalisches Flair und Wüstenlandschaften erleben möchten.

Condor bringt ab demselben Tag Kalamata auf der griechischen Halbinsel Peloponnes zurück ins Flugprogramm. Auch AJet erweitert ihr Angebot: Ab dem 27. Juni 2026 verbindet die Airline Hamburg zweimal wöchentlich mit Bodrum an der türkischen Riviera – jeweils donnerstags und samstags.

Mehr Vielfalt für Reisende Richtung Norden und Osten

Auch in Richtung Norden erweitert sich das Streckennetz: Nach einer längeren Pause kehrt zudem Scandinavian Airlines (SAS) mit zwei wöchentlichen Flügen nach Oslo (montags und donnerstags, ab 27. April 2026) zurück – noch mehr Auswahl für Reisende Richtung Skandinavien.



Norwegian stärkt ihre Präsenz in Hamburg mit einer neuen Verbindung nach Stockholm ab dem 13. Mai 2026 (viermal wöchentlich: montags, mittwochs, freitags und sonntags) und zusätzlichen Flügen nach Oslo. Damit verdoppelt die Airline ihre Kapazität im Sommerflugplan 2026.



Auch in Richtung Osteuropa erweitert sich das Streckennetz: Am 29. März 2026 startet airBaltic ihre Verbindung nach Tallinn. Damit sind nun alle drei Hauptstadtziele des Baltikums – Riga, Vilnius und Tallinn – direkt und komfortabel aus Norddeutschland erreichbar.

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