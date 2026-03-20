Trauer im Tierpark Hagenbeck: Walrossbulle Odin ist tot

(ha). Der Tierpark Hagenbeck trauert um seinen Walrossbullen Odin. Er ist gestern, am 19. März im Eismeer des Tierparks gestorben. Mit Odin verliert der Tierpark nicht nur ein beeindruckendes Tier, sondern auch einen wichtigen Botschafter seiner Art und einen bedeutenden Teil der erfolgreichen und in Deutschland einzigartigen Walrosszucht.

Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Eismeer begleiteten Odin über viele Jahre hinweg intensiv. Sein Tod hinterlässt daher nicht nur in der Walrossanlage, sondern auch im gesamten Tierpark eine große Lücke. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Wochen stetig verschlechtert. Zootierarzt Dr. Michael Flügger erklärt: „Odin hatte seit Längerem eine hochgradige Aufgasung im Magen-Darmbereich. Diese konnten wir leider medikamentell nicht kurieren. Daher haben wir uns trotz der hohen Risiken in Bezug auf sein stolzes Alter von 30 Jahren und die Erkrankung zu einer Narkose entschlossen. Während der Narkose ist Odin tragischerweise gestorben.“



Odin kam 2013 im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms nach Hamburg und entwickelte sich schnell zu einem Publikumsliebling im Eismeer. Mit seiner imposanten Erscheinung und seinem ruhigen Wesen begeisterte er über viele Jahre die Besucher des Tierparks.

Besonders bedeutend war Odin ebenfalls für die Zucht dieser selten gehaltenen Tierart.

Er zeugte mehrere Walrosskälber und spielte damit eine überaus wichtige Rolle im internationalen Erhaltungszuchtprogramm. So wurde 2014 im Tierpark Hagenbeck mit dem Walrossbullen Thor erstmals ein Walross in Deutschland geboren – ein bedeutender Erfolg für die zoologische Gemeinschaft. Darüber hinaus hat sich Odin mehrmals mit Walrossweibchen aus anderen europäischen Zoos erfolgreich fortgepflanzt, die zum Decken nach Hamburg kamen. Somit trug Odin zur Sicherung der Walrosspopulation bei.

Der Tierpark Hagenbeck ist der einzige Zoo in Deutschland, der Walrosse hält und sich aktiv an internationalen Zucht- und Schutzprogrammen für diese Tierart beteiligt. Aktuell leben Walrossdame Polosa sowie der junge Walrossbulle Fiete im Eismeer, der ebenfalls ein Nachkomme Odins ist.