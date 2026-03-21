Frühlingsdom Hamburg 2026: Neue Attraktionen und Comeback

(mr). Jawohl! Seit gestern ist der Hamburger Frühlingsdom auf dem Heiligengeistfeld eröffnet. Dieser lockt mit seinen Fahrgeschäften hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Insgesamt sollen sogar bis zum Ende des Doms am 19. April mehr als eine Million Menschen kommen. Doch steigende Kosten setzen die Schausteller unter Druck – und sorgen für höhere Preise bei Fahrgeschäften und Buden. Das wurde auf der Pressekonferenz am Mittwoch, dem 18. März bekannt. Grund sind unter anderem gestiegene Spritpreise infolge des Nahost-Konflikts. Die Preissteigerungen zeigen sich besonders bei großen Fahrgeschäften. Eine Fahrt mit der Achterbahn „Olympia-Looping“ kostet in diesem Jahr 12,50 Euro. Betreiber Michael Barth begründet das mit deutlich gestiegenen Transportkosten. Um die Attraktion auf dem Dom aufbauen zu können, seien allein 15 Lastwagen nötig.

Sicherheit und Waffenverbot auf dem DOM

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sehen ein Waffen- beziehungsweise Messerverbot auf Volksfesten vor. Davon umfasst ist auch das Mitführen von Taschenmessern. Wer einen Besuch des DOM plant, sollte entsprechende Gegenstände daher zu Hause lassen. Diese Regelungen sollen auch in Hamburg sicherstellen, dass alle Besucherinnen und Besucher mit einem guten und sicheren Gefühl auf den DOM gehen und dort gemeinsam Spaß haben können. Daher wird es beim Einlass vereinzelt zu Kontrollen durch den eingesetzten Sicherheitsdienstleister kommen. Größere Verzögerungen beim Zugang zum DOM sollen vermieden werden, dennoch kann es mitunter zu Wartezeiten kommen.

Auf dem Hamburger DOM locken zahlreiche Schausteller Tausende Besucher an – auch Losbuden sind immer wieder ein Anziehungspunkt. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Foto: FoTe Press

Getränke To-Go im RECUP Pfandbecher

Der Hamburger DOM setzt auf RECUP Pfandbecher bei allen To-Go Getränken. Der Veranstalter setzt auf Nachhaltigkeit. Deshalb hat sich der Hamburger DOM dem deutschlandweiten Pfandsystem für Coffee-to-go RECUP angeschlossen. Die meisten Heiß- und Kaltgetränke können im RECUP für 1 € Pfand ausgeschenkt werden. Leere Becher können deutschlandweit bei allen RECUP-Partnern wieder abgegeben werden, um das Pfand zurückzuerhalten. In ganz Deutschland und in Hamburg beteiligen sich seit April 2018 über 1.200 Standorte. Wo sich der nächste RECUP-Partner befindet, kann man über eine Web-App einsehen.

Ihe Hamburger Allgemeine Rundschau wünscht viel Spaß auf dem Frühlingsdom. Der Frühlingsdom geht bis zum 19. April. Am Karfreitag bleibt der Dom geschlossen. Danach folgen vom 24. Juli bis zum 30. August der Sommer- und vom 6. November bis zum 6. Dezember der Winterdom.