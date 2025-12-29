Sport mit Spaß in Hamburg: wie wär`s beim Verein Sportspaß?

(ha/ds). Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende entgegen und fürs neue Jahr 2026 planen viele Hamburgerinnen und Hamburger, mehr Sport zu treiben. Regelmäßige Bewegung ist einer der wichtigsten Bausteine für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude – und genau hier setzt der Verein Sportspaß e.V. an. Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein bietet ein besonders vielseitiges und leicht zugängliches Sportangebot für alle Hamburgerinnen und Hamburger – vom Kleinkind bis ins hohe Alter.

„Bei Sportspaß geht es nicht um Leistungsdruck oder Vergleiche, sondern um Freude an Bewegung in Gemeinschaft“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von Sportspaß e.V. und ergänzt: „Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters für Sport zu begeistern – unabhängig von Fitnessstand, Vorerfahrung oder sportlichen Ambitionen.“

Mit über 900 Kursen pro Woche in fünf sportspaß-Centern sowie in 50 Schulturnhallen im gesamten Stadtgebiet sind die Wege kurz und der Einstieg leicht. Ob vor oder nach der Arbeit, am Wochenende oder vormittags – Sport soll sich flexibel in den Alltag integrieren lassen.

Riesige Kursvielfalt von A bis Z

Das Kursangebot von sportspaß e.V. ist so vielfältig wie Hamburg selbst. Es reicht von „Abenteuer Bewegung“ für Kinder bis 4 Jahre über Fitness-, Gesundheits- und Entspannungskurse bis hin zu Zumba, Tanzangeboten und verschiedenen Ballsportarten.

„Diese Vielfalt ist einer unserer größten Vorteile“, betont Müller. „Unsere Mitglieder können ausprobieren, wechseln und Neues entdecken – ohne zusätzliche Kosten und ohne Verpflichtungen.“

Gemeinschaft statt Leistungsdruck

sportspaß e.V. steht für gemeinsames Erleben, Motivation und Spaß. Trainiert wird in einer offenen und freundlichen Atmosphäre – begleitet von rund 500 qualifizierten Trainerinnen und Trainern, die die Kurse professionell anleiten und individuell unterstützen.

„Sport wirkt am besten, wenn er Freude macht und in Gemeinschaft stattfindet“, sagt Clemens Müller. „Genau dieses Gefühl möchten wir vermitteln: einfach kommen, mitmachen und sich wohlfühlen.“

„Sport sollte kein Luxus sein“, fasst Clemens Müller zusammen. „Sportspaß e.V. steht für Bewegung für alle – günstig, wohnortnah und mit ganz viel Spaß.“

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein Sportspaß e. V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Non-Profit-Verein in Hamburg gegründet. sportspaß ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen – ohne Leistungsdruck, dafür mit viel Freude an Sport.

Hinweis zum Insolvenzverfahren: Der Vereinsbetrieb wird uneingeschränkt fortgeführt. Alle Kurse, Trainingsangebote und Veranstaltungen finden planmäßig statt. Die Mitglieder können ihr gewohntes Sportprogramm weiterhin vollumfänglich nutzen.

