(mr). Holzkreuz, Blumen, Kuscheltiere, Trauerkerzen und -engel, sowie Fotos liegen unter dem Viadukt der U-Bahnlinie 3 am Baumwall. Auf den Fotos zu sehen: ein kleiner Junge. Verlor er hier sein Leben? Zum Glück nicht! Es ist ein Drehort für die Polizeiserie “Notruf Hafenkante” (ZDF). Aktuell werden neue Episoden der 19. Staffel gedreht und offenbar behandelt die Filmcrew schweren Stoff: eine Mutter hat mutmaßlich bei einem Unfall ihren Sohn verloren. Schauspielerin Lilli Hollunder (37, seit Juni dabei) und Kollege Marc Barthel (34) kommen mit ihrem Streifenwagen Peter 21/3 an die Unglücksstelle. Eine Frau kniet gerade an der Erinnerungsstätte, legt einen Blumenstrauß vor dem Holzkreuz. Während des Drehs bleiben zahlreiche Passanten stehen, Autofahrer bremsen ab und wundern sich über die Trauerstelle. Aktuell laufen donnerstags um 19.25 Uhr Folgen der 18. Staffel. Die 19. Staffel wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 gesendet.

1.000ste Sendung „NDR Talk Show“: Die Gästeliste ist komplett

Sie moderieren seit zehn Jahren gemeinsam die „NDR Talk Show“ aus einem Studio in Hamburg-Lokstedt: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Foto: FoTe-Press

(ha/mr). Die „NDR Talk Show“ hat ein Jubiläum, das seinesgleichen sucht: Am kommenden Freitag, dem 13. Oktober, feiern die beiden Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt um 22.00 Uhr im NDR Fernsehen die 1.000. Ausgabe. Jetzt ist die Gästeliste komplett, wie der NDR in einer Mitteilung verrät. In der dem besonderen Anlass entsprechend etwa 150 Minuten langen Sendung – statt der üblichen 120 – begrüßt das Moderationsteam in der Runde Quizmaster Günther Jauch, Schauspieler Florian David Fitz, Starkoch Tim Mälzer, Schauspieler Christoph Maria Herbst, Sängerin Ina Müller, die Comedians Carolin Kebekus und Mario Barth, die Artistin Lili Paul Roncalli sowie den Hamburger Popmusiker Bosse gemeinsam mit dem Hansemädchen Chor.

Die „NDR Talk Show“ hat bundesweit durchschnittlich mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Erstausstrahlung im NDR Fernsehen und zeitgleich im hr Fernsehen. Dazu kommen inzwischen die Abrufe in der ARD Mediathek – von Januar bis September dieses Jahres waren es 3,6 Millionen. Im Laufe der 1000 Sendungen haben mehr als 80 Moderator*innen durch den Abend geführt. Heute gibt es zwei Moderations-Dreamteams: zum einen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, zum anderen Bettina Tietjen und Johannes Wimmer. Dazu kommt der junge Talk-Ableger „deep und deutlich“.

Taschenbuch: PK21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante: Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Es gibt ein inoffizielles Buch über die beliebte Polizei- und Arztserie. Klappentext: Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger.

Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Das Buchcover des Nachschlagewerks

über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“.

Auf 300 Seiten bekommt der Leser geballte Ladung an Informationen und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten. ISBN: ‎ 978-3753406916 (14,99 Euro) und 979-8516770500. Letztere ISBN ist nur über Amazon erhältlich, enthält zu 95 Prozent schöne Farbfotos und kostet 19,99 Euro.