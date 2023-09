(mr). Ein Jogger läuft bei gefühlt 30 Grad durch den Hammer Park in Hamburg-Hamm. Zahlreiche Personen liegen auf ihren Decken und nutzen die spätsommerlichen Sonnenstrahlen, Frauchen und Herrchen spielen mit ihren Hunden. Viele Familien mit Kindern flanieren durch den beschaulichen Park. Plötzlich bricht der Jogger zusammen, fällt auf den Sandweg und bleibt schließlich tot auf dem Boden liegen. Sofort kommen mehrere Streifenwagen, ein Fahrzeug der Kriminaltechnik und ein Leichenwagen angefahren. Viele Passanten bleiben stehen, wundern sich über das Großaufgebot der Polizei. Aber halb so wild: es sind Dreharbeiten für eine neue Folge der beliebten ARD-Serie „Morden im Norden“. Die beiden Zivilermittler Sven Martinek als Finn Kiesewetter und Jonas Minthe als Gregor Michalski. sowie Ingo Naujoks als Lars Englen kommen ebenfalls an den Einsatzort. Auch Henning Strahl (gespielt von Christoph Tomanek) von der Rechtsmedizin ist vor Ort. Es steht fest: es war kein natürlicher Tot des Joggers. Offenbar wurde er ermordet. Die etwa 25-köpfige Filmcrew dreht zunächst die Laufszene. Mehrere Filmblocker stehen an den Wegen und passen auf, dass keine Passanten ungewollt durchs Bild laufen. Dabei bittet der Regisseur mehrfach um Ruhe, damit die Szene aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden kann. Auch der Fall auf den Boden wird mehrfach gefilmt. Dabei baut die Crew ihre Technik mehrmals um – und die ist recht umfangreich. Mit mehreren Bollerwagen und Kästen auf Rollen zieht das Filmteam mit mehreren Monitoren, Tontechnik und jede Menge Requisiten von einer zur anderen Seite. Zwischen den Drehs werden die Schauspieler immer wieder geschminkt. Mitarbeitende des Bereichs Kostüm achten darauf, dass die Kleidung richtig sitzt und sauber ist. Mitarbeitende aus dem Bereich Licht haben große Aufheller aufgestellt, damit die Darsteller ins richtige Licht gerückt werden. Obwohl die Serie in Lübeck spielt, dreht das Filmteam (NDF Berlin) oftmals in Hamburg. Auch im Hammer Park – es ist das mindestens zweite Mal, wo die Filmcrew Aufnahmen in dem beliebten Stadtpark macht und jeweils eine Leiche gefunden wird. In der im Dezember 2014 ausgestrahlten Folge “Der Nackte und der Tote” diente der Hammer Park als Filmkulisse. Wann die jetzt gedrehte Folge im Fernsehen zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich 2025.

Das Filmset von “Morden im Norden” im Hammer

Park. Im Hintergrund zahlreiche Einsatzwagen der

Polizei und Leichenwagen

