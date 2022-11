(mr). Ein junger Mann steht mit einem Teddy auf den Neuen Elbbrücken, versucht per Anhalter mitgenommen zu werden. Lkw und Pkw düsen an ihm vorbei, niemand hält an. Verzweifelt geht er hinunter zum umliegenden Löschplatz am Billhafen. Dort hält ein Wagen: TV-Schauspielerin Claudia Michelsen (53) sitzt am Steuer. – Es ist eine Filmszene für einen neuen Kinofilm „Blindgänger“. Regisseurin Kerstin Polte (47, „Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?“) dreht aktuell mit ihrem Team das Ensembledrama um eine Bombenentschärfung im Hamburger Schanzenviertel. Der Kinostreifen soll den Zuschauer über Bomben sensibilieren: Sie liegen einfach da. Nur ein paar Meter unter uns. Unsichtbar. Wir laufen auf ihnen, tanzen auf ihnen, leben mit ihnen. Sie sind ein Teil von uns geworden und wir ein Teil von ihnen. Sie sind unsere Vergangenheit. Und bestimmen unsere Gegenwart: Auf einmal sind sie da und erinnern uns daran, dass wir jederzeit in die Luft fliegen können.

Vor der Kamera stehen unter anderem Anne Ratte Polle, Haley Louise Jones, Lukas von Horbatschewsky (der Anhalter), Bernhard Schütz und Daniel Sträßer. Realisiert werden die Filmarbeiten von der Tamtam Film GmbH. Produzenten sind Dirk Decker und Andrea Schütte. Die Dreharbeiten werden von der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein unterstützt. Wann der Kinofilm zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest.