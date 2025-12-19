U5-Verlängerung nach Lurup und Osdorf geplant

(ha). Die U5 kommt nach Lurup und Osdorf – und die Planungen dafür sind jetzt offiziell gestartet. Damit rückt ein direkter Schnellbahnanschluss für zehntausende Menschen am westlichen Stadtrand von Hamburg erstmals in greifbare Nähe. Ab 2040 sollen die Menschen vor Ort von deutlich kürzeren Reisezeiten in die Innenstadt und engen Takten der neuen U-Bahn profitieren.

Nach dem erteilten Prüfauftrag ist die HOCHBAHN in die vertieften Planungen eingestiegen. Geplant sind je eine Haltestelle in Lurup und im Osdorfer Born sowie mehrere Varianten für die konkrete Streckenführung und Haltestellenlagen. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2026 erwartet, die Vorplanung soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Parallel dazu startet Anfang 2026 eine Bürger*innenbeteiligung in beiden Stadtteilen, um die Planungen gemeinsam mit den Menschen vor Ort weiterzuentwickeln.

Dazu Selina Storm und Filiz Demirel (GRÜNE), Wahlkreisabgeordnete für Altona West:

„Dass die U5 nun nach Lurup und Osdorf verlängert wird, ist ein starkes Signal für die Menschen im Hamburger Westen. Jahrzehntelang setzten sich die Menschen vor Ort für einen Schnellbahnanschluss ein – jetzt gehen wir die nächsten konkreten Schritte, damit die Vision eines angebundenen Lurup und Osdorf Realität wird. Wichtig ist uns, dass die Haltestellen möglichst zentral liegen, gut erreichbar sind und die Planung transparent und gemeinsam mit den Anwohner*innen erfolgt. Die U5 wird den Alltag vieler Menschen spürbar erleichtern und Altona-West deutlich besser anbinden.“

Hintergrund: Die U5 soll Hamburg nach bisherigen Planungen auf einer rund 25 Kilometer langen Strecke von Bramfeld im Osten über die Innenstadt bis zu den Arenen im Westen verbinden. Mit der nun geplanten Verlängerung Richtung Lurup und Osdorfer Born kommen weitere rund vier Kilometer Strecke sowie zwei neue Haltestellen hinzu. Bisher waren entlang der U5 insgesamt 22 neue Haltestellen vorgesehen.

In Lurup wird derzeit vor allem eine Ost-West-Ausrichtung der Haltestelle geprüft, während am Osdorfer Born neben einer geradlinigen Weiterführung der Strecke auch eine bogenförmige Variante denkbar ist – mit einer Haltestelle unter der Bornheide im Bereich des Born Centers.