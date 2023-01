(ha). Unfassbare Tat heute Morgen im Hamburger Stadtteil Billstedt: Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten zwei Mitarbeiter den zuvor an der Ecke Möllner Landstraße/Billstedter Hauptstraße abgestellten Geldtransporter verlassen und sich mit ihrer Lieferung auf den Weg zu einer Bankfiliale gemacht. Vor dem Eingang erschienen plötzlich drei maskierte Täter und forderten unter Vorhalt von Schusswaffen die Herausgabe der Geldkassetten. Während einer der Männer den Angestellten des Sicherheitsunternehmens im weiteren Verlauf Reizgas ins Gesicht sprühte, nahmen seine Komplizen mehrere Geldkassetten an sich. Anschließend flüchtete das Trio mit seiner Beute zunächst zu Fuß in Richtung Möllner Landstraße.

Die Überfallenen wurden durch das Reizgas verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein dritter Angestellter, der im Geldtransporter verblieben war, blieb unverletzt.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit zirka 30 Funkstreifenwagen führten bislang nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an.

Die allesamt männlichen, schlanken und maskierten Täter werden im Weiteren wie folgt beschrieben: Täter 1 ist etwa 180 Zentimeter groß, trug eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Der zweite Täter ist etwa 175 Zentimeter groß, bekleidet mit einer dunklen Softshelljacke mit hellen Akzenten. Täter 3 ist etwa 170 Zentimeter groß und trug eine dunkle Jacke.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) hat bereits die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und/oder heute Morgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Überfall stehen könnten, sich dringend unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Gesuchten im Besitz scharfer Waffen befinden, informieren Sie bitte umgehend den polizeilichen Notruf 110, sollten Sie die mutmaßlichen Täter feststellen beziehungsweise wiedererkennen, und begeben sich nicht in Gefahr. Die Polizei riegelte Teile der Einkaufsstrasse und Möllner Landstraße ab und durchsuchte ein naheliegendes Gebäude. Bislang allerdings erfolglos.