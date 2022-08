(mr). Fußball-Idol Uwe Seeler ist am gestrigen Donnerstag in seiner Heimatstadt Hamburg beigesetzt worden. Hamburgs Ehrenbürger war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Der langjährige Profi des HSV wurde im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt. Einige Medien berichteten, dass er seine letzte Ruhe im Familiengrab fand, in dem Uwe Seelers Vater Erwin und seine Mutter Anny sowie sein früh verstorbener Bruder Dieter und dessen Ehefrau Helga bestattet sind. Dies stimmt nicht. Das Grab von Uwe Seeler befindet sich in Nähe des Wasserturms, wenige Meter vom Garten der Frauen.

Erste Fans besuchten bereits das Grab, obwohl die Grablage auf Wunsch der Familie noch nicht bekannt gegeben werden sollte. In der Verwaltung und der Information des wohl größten Parkfriedhofs der Welt sei mehrfach nach dem Weg gefragt worden, sagte Lutz Rehkopf, Sprecher vom Friedhof Ohlsdorf und ergänzte: „Wir rechnen mit einem größeren Ansturm am Wochenende.“ Dem Pressesprecher nach ist der Friedhof Ohlsdorf darauf vorbereitet, dass eine sehr große Anzahl von Gästen kommt. Geplant seien zukünftig Aufsteller, wie sie auch bei Helmut Schmidt, Heinz Erhardt oder beispielsweise Hans Albers zum Grab führen.

Das NDR Fernsehen überträgt am Mittwoch, 10. August, die offizielle Trauerfeier der Freien und Hansestadt Hamburg für ihren Ehrenbürger Uwe Seeler aus dem Volkspark Stadion. „Abschied von Uwe Seeler“ beginnt um 13.30 Uhr. Das Erste (ARD) übernimmt die Sendung von 13.59 bis 15 Uhr. Kommentator ist Alexander Bleick. Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes moderieren.

Am Abend blickt Julia-Niharika Sen in einem „NDR Info Extra: Abschied von Uwe Seeler“ ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen gemeinsam mit NDR Sportchef Gerd Gottlob auf den Tag. Reporterinnen und Reporter berichten von der Trauerfeier und sammeln Reaktionen von Prominenten, Weggefährten und trauernden HSV-Fans.

NDR Info überträgt auch im Radio von 14 bis 15 Uhr live die Trauerfeier, Kommentator ist hier Michael Augustin. NDR 90,3 wird zwischen 14 und 15 Uhr live ins Volksparkstadion schalten, um mit Trauergästen zu sprechen. Am Abend folgt auf NDR 90,3 von 20 bis 21 Uhr eine Sondersendung zum Abschied von Uwe Seeler. Auch NDR 2 nimmt den Tag über Abschied von Uwe Seeler. Vor Beginn der Trauerfeier wird der „NDR 2 Morgen“ berichten, außerdem sind Gespräche in den „NDR 2 Updates“ und im Tagesprogramm geplant.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird an der Trauerfeier anwesend sein.