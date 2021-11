(ha/pp). Am späten Freitagabend kam es nach Angaben der Polizei zu einem versuchten Tötungsdelikt im Stadtteil Bramfeld. Die Polizei fahndet nach einem 26-jährigen Tatverdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gestern Abend zwischen einem 26-jährigen Algerier und seiner 22-jährigen Lebensgefährtin zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Aus noch ungeklärter Ursache fügte der Mann der jungen Frau mehrere zum Teil lebensgefährliche Stichverletzungen vermutlich mit einem Messer zu. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nachbarn waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und verständigten den Notruf.

Beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte war die 22-Jährige ansprechbar. Nach der Erstversorgung ihrer Stichverletzungen wurde sie unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die anschließende Notoperation konnte ihr Zustand stabilisiert werden, Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit fast einem Dutzend Funkstreifenwagen, zwei Diensthundeführern und dem Polizeihubschrauber „Libelle 1“ führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Nach derzeitigem Stand flüchtete der Mann über das Hausdach des Mehrfamilienhauses und dann weiter in unbekannte Richtung. Hierbei entledigte sich der Algerier teilweise seiner Bekleidung und hinterließ diese auf seinem Fluchtweg.

Der mutmaßliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

der äußeren Erscheinung nach etwa 25 bis 30 Jahre

etwa 175 Zentimeter groß

nordafrikanisches Erscheinungsbild

schlanke Statur

schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert und oben etwas länger

Die Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA 41) übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Die Beamten stellte die Bekleidung und weitere Beweismittel sicher.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die seelsorgerische Betreuung von den Angehörigen und Zeugen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

St. Pauli bereitet sich auf Orkan vor

Özgur Karadeniz und Armin Rohde am Filmset von “Nachtschicht”. Fotos: FoTe Press

(mr). Was ist denn auf dem Kiez los? Alles abgeschottet? Geschäfte, Kioske und Kneipen an der Hein-Hoyer-Straße auf St. Pauli haben ihre Schaufenster mit Holzplatten gesichert, Sandsäcke stehen vor den Eingängen. Und sie gilt wieder: die Ausgangssperre. Hamburg ist im Ausnahmezustand – ein Orkan mit Windstärke 12 rast auf die Stadt zu, in weniger als zwölf Stunden steht alles unter Wasser.

Die Hein-Hoyer-Straße ist aktuell für Dreharbeiten gesperrt.

Glücklicherweise ist das der Inhalt eines Drehbuchs für eine neue Folge der Krimireihe “Nachtschicht” (ZDF). Zum Inhalt teilt die Mainzer Sendeanstalt mit, dass der Kriminaldauerdienst unter der Leitung von Ömer Kaplan (gespielt von Özgür Karadeniz) und seinem besten Mann Erichsen (Armin Rohde) sich um die nah am Wasser gebauten Gebiete kümmert. Kaum kündigen die ersten Regentropfen das nahende Chaos an, kollidiert ein Gefangenen- mit einem Tiertransporter. Der Schwerverbrecher Axel Krakoff (Shenja Lacher), aber auch zwei Affen entkommen. Bevor die Ausgangssperre greift, versucht die Versicherungsbetrügerin Bonnie (Sina Martens) noch schnell ein paar Scheinchen zu verdienen, und die beiden Rapper Luka (Slavko Popadic) und Moses (Ben Andrew Rumler) starten einen Drogenlieferservice per Drohne. Damit der Stoff auch für die Dauer der Ausgangssperre reicht, überfallen sie den Ex-Boxer Mickey Mommsen (Roland Koch). Dumm nur, dass Mickey eine echte Kiezgröße ist.

Einer, mit dem man sich nicht anlegt – und ein guter Freund von Krakoff. Und so kommt es, dass die Drohne bald keine Drogen mehr liefern kann, Affen mit Pistolen hantieren und Mickeys Ex-Frau Marylou (Demet Gül) als Geisel genommen wird. Viel zu tun für Erichsen und seine Kolleginnen Tülay Yildirim (Idil Üner) und Lulu Koulibaly (Sabrina Ceesay) und eigentlich nichts Neues für das Team der Nachtschicht – käme da nicht ein Jahrhundertsturm auf sie zu. In weiteren Rollen spielen Albrecht Ganskopf, Ercan Durmaz, Oscar Ortega Sanchez, Sascha Reimann, Michael Del Coco, Sonja Harani und andere. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Die Dreharbeiten dauern bis zum 27. Oktober 2021. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Aktuell dreht die Filmcrew auf St. Pauli, vor wenigen Tagen machte das Filmteam aufwendige Aufnahmen in Steilshoop. Auch dort wurden Haus- und Geschäftseingänge mit Holzwänden abgeschottet.