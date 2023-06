(ha). Am 18. Juni findet im Bezirk Bergedorf der Vierlanden-Triathlon statt. Der NABU Hamburg schickt dort einen Mitarbeiter an den Start, um Spenden für die Naturschutzarbeit in der Hansestadt zu sammeln. Jonas Voß, Pressesprecher des NABU Hamburg, absolviert die Sprint-Distanz und wird für den guten Zweck 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Spenderinnen und Spender können über ein Portal auf der Website des NABU Hamburg pro geschwommenem, geradeltem und gelaufenem Kilometer einen Betrag ihrer Wahl spenden, der auf direktem Wege den Naturschutzprojekten des NABU Hamburg zugutekommt. Gespendet werden kann unter www.NABU-Hamburg.de/spenden-triathlon. Der Bezirk Bergedorf beheimatet sieben Naturschutzgebiete und mit den Kirchwerder Wiesen sogar das zweitgrößte in ganz Hamburg. Außerdem brüten so gut wie alle Hamburger Storchenpaare in den Vier- und Marschlanden. Im Sinne des Naturschutzes gibt es hier, aber auch im gesamten Hamburger Stadtgebiet immer etwas zu tun. Als gemeinnütziger Verein ist der NABU auf Spenden angewiesen. „Hamburgweit setzen sich über 500 Aktive in 11 Fach- und 18 Stadtteilgruppen ehrenamtlich für die Natur ein. Der NABU betreut über die Hälfte der Hamburger Naturschutzgebiete, bietet jährlich über 500 Naturführungen und Pflegeeinsätze an, setzt sich politisch für saubere Luft ein und begeistert schon die Kleinsten für die Natur. Der NABU finanziert dieses Engagement zu einem Großteil aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Jede Spende hilft, damit Weißstorch, Kiebitz und Co in Hamburg weiterhin ein Zuhause finden. Mit bereits einem Euro pro Kilometer können beispielsweise 100 Quadratmeter Blühfläche für Schmetterlinge und Wildbienen angelegt werden“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg. „Mit dem Rad bin ich in meiner Freizeit viel in den Vier- und Marschlanden unterwegs. Beruflich führt mich unter anderem unsere Arbeit mit den Hamburger Störchen in diese schöne Gegend. Ich möchte mit meiner Teilnahme viele Hamburgerinnen und Hamburger motivieren für unsere Naturschutzprojekte zu spenden. Naturschutzarbeit und Triathlon-Training haben einiges gemeinsam: Es ist vielseitig, man braucht einen langen Atem, aber es lohnt sich dranzubleiben. Alle können mit einer Spende etwas bewegen. Dafür bewege ich mich beim Triathlon“, sagt Jonas Voß, Pressesprecher des NABU Hamburg. Allgemeine Informationen zum Vierlanden-Triathlon gibt es unter: https://www.vierlanden-triathlon.de/

Diesen und weitere Veranstaltungstipps finden Sie hier.