Vorsorgliche Verkehrsmeldung: Dag-Hammarskjöld-Platz am 6.8. gesperrt

(mr). Wie die Straßenverkehrsbehörde mitteilt, kommt as am kommenden Donnerstag, dem 6. August ab 14 Uhr bis Freitag, dem 7. August bis etwa 2 Uhr nachts zu einer Vollsperrung auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz zwischen Dammtordamm und Tiergartenstraße. Zum Grund teilt die Polizei mit, dass dort Filmarbeiten geplant sind. Einer Skizze zufolge plant die Filmcrew mehrere Scheinwerfer sowohl auf einer Fläche auf dem Dag-Hammarskjöld-Platz als auch auf dem angrenzenden Parkgelände Planten un Blomen aufzustellen, um den Drehort auszuleuchten. Was genau dort gedreht wird, wird nicht mitgeteilt.

Unser Aufmacherfoto oben zeigt ein Szenenfoto von Dreharbeiten der Serie „Notruf Hafenkante“. Ob diese Produktion dort dreht?

Für laue Sommernächte: Unsere Buchtipps

Mehrere Buchcover sind auf dem Foto zu sehen. Sie zeigen eine Auswahl an Büchern, die im FoTe Press Zeitungsverlag erschienen sind. Foto: FoTe Press

(Anzeige). Es sind nur noch wenige Tage, dann steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Haben Sie schon alle Geschenke besorgt? Falls nein – wir haben hier ein paar tolle Buchtipps. Bestimmt haben Sie eine Oma, die gerne die Telenovela „Rote Rosen“ anschaut? Dann wäre doch eines der vier Bücher ein ideales Geschenk für sie? Oder haben Sie einen Onkel, der gerne „Großstadtrevier“ im TV anschaut? Wir haben interessante Bücher über die TV-Serie herausgebracht. Viele Fotos und vor allem Hintergrundberichte. Schauen Sie selbst, was wir alles für Bücher, Magazine und Zeitschriften anzubieten haben.

Buch „Das Team vom PK 21 und EKH“ – Zahlen, Daten, Fakten über die Polizei- und Arztserie „Notruf Hafenkante“

(ha). „Notruf Hafenkante“ zählt mit bis zu 4,9 Millionen Zuschauern zu den erfolgreichsten Fernsehserien im Vorabendprogramm des Deutschen Fernsehens. Im Durchschnitt schauen sich etwa 3,6 Millionen Menschen jede einzelne Folge an. Von 2007 bis 2015 wurden bereits 217 Episoden ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger. Das Polizeikommissariat 21 liegt direkt an der Hafenkante. Dabei handelt es sich um eine Uferlinie, die an Neumühlen beginnt, den St. Pauli Landungsbrücken vorbeiführt und bis zur Speicherstadt und der neuen Hafen-City reicht. Das Buch gibt Einzelheiten über die Drehorte der Serie, beschreibt die Charaktere der Polizisten und Ärzte und stellt die Hauptdarsteller vor. Natürlich sind auch berühmte Gastdarsteller berücksichtigt: so standen schon Sky du Mont, Lotto King Karl, Katy Karrenbauer, Karl Dall, Renate Delfs oder beispielsweise Heide Keller vor der Kamera und wirkten in einzelnen Folgen mit. Der Autor stellt die Hauptdarsteller vor, macht auf Filmfehler aufmerksam, gibt Hintergrundinformationen über die Drehorte und listet in diesem Nachschlagewerk alle bisher ausgestrahlten Folgen auf. Viele Fotos vom Set runden den Inhalt des Buches ab.

Angaben zum Buch:

Das Buch ist erschienen im Books on Demand, Norderstedt

Seitenzahl: 104

Abmessung: 210mm x 148mm x 10mm

ISBN-13: 978-3-7386-2492-2. Käuflich zu erwerben unter www.FoTe-Press.de.

Hier geht es zum ganzen Artikel.