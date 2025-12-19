(ha/mr). An den vier Sonnabenden vor den jeweiligen Adventstagen liegt ein besonderer Zauber über der Hamburger Innenstadt. Die Geschäfte, Passagen und Kaufhäuser verwöhnen die zahlreichen Besucher mit glanzvoller Beleuchtung an der Mönckebergstraße. Viele Schaufenster laden mit den schönsten Geschenkideen zum Verweilen und Träumen ein – und schließlich verbreiten die verschiedenen Weihnachtsmärkte (Rathausmarkt, Gänsemarkt, Jungfernstieg) einen Duft von Zimt, Lebkuchen und gebrannten Mandeln. Familien mit Kindern dürften es schwer haben, sich von den Schaufenstern zu lösen. Immerhin stehen dort auch zumeist die neuesten Spielsachen.

Morgen (20. Dezember 2025) weitere Weihnachtsparade

Zweimal (jeweils um 14 und 17 Uhr) gibt es die wohl größte Weihnachtsparade. Mehrere Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Elfen und Rentiere ziehen vom Start (Galeria Kaufhof/Saturn) mit mehreren festlich geschmückten Prunkwagen (mit tollen Weihnachtsmotiven) durch die Mönckebergstraße bis zum Jungfernstieg. Es gibt sogar Schneemaschinen, die die Innenstadt mit kleinen, künstlichen Schneeflocken verzieren. Mehrere Hundert Besucher stehen dann links und rechts am Straßenrand und lassen sich von der Weihnachtsparade verzaubern. In der Innenstadt werden sicherlich auch einige Trecker zu sehen sein, auf denen Weihnachtsmänner sitzen. Das BID Mönckebergstraße bringt als Initiator und Veranstalter der Parade nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern taucht die Mönckebergstraße in einen Lichterzauber, der klein und groß zu begeistern weiß.

Das Foto links zeigt einen Teil der Weihnachtsparade auf der Mönckebergstraße in Hamburg.

Sicherheit auf Weihnachtsparade: ist das euer Ernst?

Mit solchen Absperrbarken werden die Weihnachtsparaden auf der Mönckebergstraße abgesichert. Im Hintergrund stehen Hunderte kleine und große Besucher und schauen sich die Parade an. Wer hier böse Absichten hat, kann mit einem Auto oder Lastkraftwagen in die Menschenmenge fahren. Foto: FoTe Press

(mr). Weihnachtsmärkte ziehen wenige Tage vor dem Weihnachtsfest tausende Menschen in die Hamburger Innenstadt. Eine Besonderheit ist die traditionelle Weihnachtsparade: An allen Advents-Sonnabenden zieht der Weihnachtsmann im Rentier-Schlitten begleitet von Engeln, Wichteln, Elfen, Schneemännern und viel Musik jeweils um 14 und 17 Uhr durch die Mönckebergstraße. Ein Erlebnis für die ganze Familie! Aber was bitte sehr muss unser Fotoreporter Daniel Schmidt denn am vergangenen Sonnabend feststellen? Meherere Sicherheitslücken!

Fotos: FoTe Press

Nur wenige Meter von der Weihnachnachtsparde entfernt wurden nur weißrote Absperrbarken (auch Schrankenzäune genannt) aufgebaut. Was um Himmels Willen sollen die denn aufhalten? Autos? Lastkraftwagen?

Erst vor wenigen Tagen haben in Bayern Sicherheitsbehörden mutmaßliche Terrorpläne gegen einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing vereitelt. Innenminister Herrmann (CSU) sprach von einem „potenziell islamistisch motivierten Anschlag“. Fünf Männer sind festgenommen worden – gegen vier von ihnen ergingen Haftbefehle. Ein Mann wurde in Präventivgewahrsam genommen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einer islamistischen Motivation aus. Der Anschlag sollte demnach mit einem Fahrzeug durchgeführt werden. Auch Hamburg könnte Ziel eines solchen Anschlags werden. Daher sind sämtliche Weihnachtsmärkte in diesem Jahr besonders gesichert, wie wir bereits berichteten.

Muss in Hamburg erst etwas passieren, bevor gehandelt wird? An der Bergstraße brauchen Kriminelle nur mit ihrem Auto auf der Gegenspur der Bergstraße in Richtung Mönckebergstraße fahren und würden Verletzte und Tote in Kauf nehmen. Eine leichte Absperrbarke jedenfalls hält kein Fahrzeuge davon ab!

Gleiches gilt für Fahrzeuge, die aus Richtung Große Johannesstraße auf die Mönckebergstraße fahren: auch hier stehen lediglich weißrote Absperrbarken. Keine Betonklötze, keine Wasserbehälter – nichts, was Fahrzeuge von einer Fahrt in die Menschenmnege abhält. Gelegentlich steht dort ein Fahrzeug eines privaten Sicherheitsdienstes. Dennoch bietet die Fahrbahn so viel Platz, dass ohne Mühe Fahrzeuge trotz der Absperrbarken zur Parade gelangen könnten.

Die Hamburger Weihnachtsparade wird hauptsächlich von der Interessengemeinschaft Mönckebergstraße organisiert, zu der Geschäfte, die Sparkasse und die Hochbahn gehören, während das City Management Hamburg als Entwickler und Ausrichter weiterer Unterhaltungsangebote fungiert. Die Paraden finden traditionell an den Adventssamstagen statt und ziehen durch die Mönckebergstraße, Bergstraße und über den Jungfernstieg.

Die Weihnachtsparade biegt von der

Mönckebergstraße in die Bergstraße Richtung

Jungfernstieg.