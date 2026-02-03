Zu kalt: „Rote Rosen“-Filmcrew bricht Außendreh vorzeitig ab

(mr). Eigentlich wollte das Filmteam der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ heute von 10 bis 19.15 Uhr rund um den Alten Kran / Alter Fischmarkt in der Lüneburger Innenstadt mehrere Bilder drehen. Gegen 9.30 Uhr rollten die ersten Fahrzeuge der TV-Produktion vor: Kamerasprinter, Requisitenfahrzeuge, Cateringwagen und mehrere Technikwagen wurden Am Fischmarkt und an der Kaufhausstraße abgestellt. Zwei schwarze Technikzelte wurden auf dem Kopfsteinpflaster aufgebaut, in denen sich die Filmcrew kurzzeitig unterstellen und aufwärmen konnte. Aber es war zu kalt. Auch im nahe gelegenen Hotel „Dormero Altes Kaufhaus Lüneburg“ hatte die TV-Crew die Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Eine erste Szene wurde gedreht – dann entschied sich die „Rote Rosen“-Crew dazu, nur bis 12.15 Uhr zu drehen und für den Rest des Tages im Studio an der Lilienthalstraße am Stadtrand von Lüneburg weiter zu produzieren.

Die Filmklappe von „Rote Rosen“. Gedreht wird für

die 4.374ste Folge. Fotos: FoTe Press

Die dickste Winterjacke, die wärmsten Handschuhe helfen nicht, wenn man mehrere Stunden bei Minusgraden um etwa fünf Grad im Freien arbeitet. Geplant waren mehrere Szenen für die 4.374ste Folge der jeden Tag im Ersten ausgestrahlten Telenovela. Eine der gedrehten Szenen: Schauspielerin Juana Nagel (in der Rolle als Jess Böttcher) und Schauspieler Daniel Fritz (in der Rolle als Daniel Mahler) gingen gemeinsam einen Teil der Salzstraße am Wasser entlang, als das Telefon von Daniel Fritz klingelt. Beide bleiben an der nächsten Straßenecke stehen – er führt sein Telefonat. Danach setzen sich beide auf eine Rikscha und fahren stadteinwärts weg. Während des Drehs hatten die beiden Schauspieler zwar auch eine Winterjacke und jeweils einen dicken Schal an, aber sobald es hieß „Danke, Aus!“ zogen sie sich noch zusätzlich eine Jacke über ihr Kostüm. Sicher ist sicher. Nichts wäre schlimmer, wenn sich die Schauspieler erkälten und für mehrere Tage ausfallen.

Neben Juana Nagel und Daniel Fritz wurden auch Hanno Friedirch (spielt Michael Wolf) und Maria Fuchs (spielt Carla Saravakos) am Außenset gesichtet. Beide liefen Am Stintfang entlang und unterhielten sich. Die letzte gedrehte Szene an diesem Vormittag: Hanno Friedrich und Daniel Fritz gehen ebenfalls Am Stintfang entlang – fertig. „Danke. Aus!“, rief ein Crew-Mitglied in die Runde und läutete damit das Drehende ein. Binnen weniger Minuten packte die Filmcrew ihr umfangreiches Filmequipment ein und düste davon in Richtung Studiogelände.

Schauspieler Hanno Friedirich und Daniel Fritz stehen an der

Straße Am Stintfang in Lüneburg und werden von zwei

TV-Kameras gefilmt.

„Rote Rosen“ läuft jeden Werktag um 14.10 Uhr in der ARD und wird von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH produziert. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Studio Hamburg Produktion Gruppe, agiert in industrieller Produktionsweise und bietet moderne Technik, Postproduktion sowie KI-gestützte Tools für TV-Serien. In diesem Jahr feiert die Telenovela ihr 20. Bestehen.

Hanno Friedrich und Maria Fuchs laufen Am Stintfang

entlang und unterhalten sich innig.

