76. Einbürgerungsfeier im Hamburger Rathaus

(ha). Anlässlich ihrer Einbürgerung lädt Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt sowie ihre Angehörigen zu Feierlichkeiten am kommenden Freitag (6. Februar 2026, 16 Uhr) in das Rathaus ein und spricht ein Grußwort. Es ist die erste Einbürgerungsfeier in diesem Jahr und die 76. insgesamt.

Im Zuge der Veranstaltung übergibt Bürgermeister Tschentscher einigen Neubürgerinnen und Neubürgern persönlich ihre Einbürgerungsurkunde. Musikalisch begleitet werden die Feierlichkeiten durch den Unterstufenchor der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg unter der Leitung von Chris Meloni und der musikalischen Gesamtleitung von Christina Moser. Zum Abschluss des Festakts singen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die deutsche Nationalhymne.

Die Hamburger Tradition der mehrmals jährlich stattfindenden Einbürgerungsfeiern begann im Jahr 2006 und ruhte ausschließlich während der Corona-Pandemie. Im Rekordjahr 2024 haben 9.599 Hamburgerinnen und Hamburger die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Bis Anfang Juli 2025 wurden 6.026 Personen in Hamburg eingebürgert.