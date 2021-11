(ha). Mit DREAM & FLY setzen die Ehrlich Brothers wieder einmal neue Maßstäbe: Eine Illusionsshow in dieser Größenordnung hat es als Tourneeproduktion noch nie gegeben. Die beiden Star-Magier erscheinen mit einem echten Helikopter in der Luft und landen auf der eigens für diese Show angefertigten Bühne. Nach einem fulminanten Opening zu Live-Musik gibt es die Möglichkeit, die Zauberbrüder mit kleineren, nicht weniger staunenswerten Tricks zu erleben. Es zeichnet die sympathischen Magier aus, dass sie neben den einzigartigen Großillusionen die leisen Töne und das charmant-witzige Spiel mit den Zuschauern beherrschen.



Die Ehrlich Brothers lassen einen massiven, goldenen Lamborghini aus dem Nichts erscheinen. Kinderaugen leuchten, wenn sie das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern, prall gefüllt mit tausenden Bonbons. Musik ist eine weitere Leidenschaft der Zauberbrüder. Deshalb haben sie auf dieser Tour eine Show-Band dabei und inszenieren

einige ausgewählte Illusionen mit Musik aus „FLASH – The Magic Album“, dem ersten Album mit eigenen Songs. Bei „Gravity“ überwinden die Ehrlich Brothers mit Matrix-ähnlichen Tanzmoves spektakulär die Schwerkraft. Am Schluss vereinen die Ehrlich Brothers das Motto der abwechslungsreichen Show in einer herzergreifenden Illusion: Sie erzählen von den Träumen in ihrer Kindheit und fliegen davon: „DREAM & FLY“. Bis zum Sommer 2022 stehen über 100 Live-Termine in Europa mit bis zu 500.000 Zuschauern auf dem Tourplan. Auch nach Hamburg kehren die Weltrekord-Magier zurück.

Ehrlich Brothers „DREAM & FLY“ – Zusatztermine in Hamburg

16.01.22 Barclays Arena 18.30 Uhr

03.07.22 Barclays Arena 18.30 Uhr NEU

Karten gibt es unter www.ehrlich-brothers.com oder der Hotline 0180 / 500 41 59 (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz).

