(mr/ha). Schauspielerin Natalia Wörner fährt mit einem Auto über das Schulterblatt im Schanzenviertel. Sie parkt an einer Haltebucht, steigt aus, läuft schnellen Schrittes einmal quer über die Straße und geht in ein Geschäft. „Danke, Aus!“ ruft ein Mitarbeiter der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH. Es sind Dreharbeiten für den mittlerweile 25. Film der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“ mit dem Arbeitstitel „Das Grab im Wald“, der aktuell in Hamburg, Schleswig-Holstein und Dänemark gedreht wird. In dieser Woche macht das Filmteam Aufnahmen im Hamburger Schanzenviertel und am Berliner Ufer in Wilhelmsburg.

Zum Inhalt teilt das ZDF mit: Jana Winter (gespielt von Natalia Wörner) wird ein Zettel mit Koordinaten zugespielt, die in ein Waldgebiet führen. Neugierig macht sie sich auf die Suche. Unter einem Baum findet die Kriminalrätin schließlich eine halb ausgegrabene Holzkiste mit den Überresten einer jungen Frau. Eine DNA-Ahnensuche führt Jana Winter und ihr Team (Ralph Herforth, Lisa Werlinder) zunächst nach Dänemark. Mit jeder neuen Erkenntnis entwickelt sich der geheimnisvolle Fall zu einem nervenaufreibenden Drama.

In weiteren Rollen spielen Jacob-Lee Seeliger, Stephan Kampwirth, Petra van der Voort, Ben Felipe, Lilia Herrmann, Julia Jenkins, Idil Üner, Emilia Eidt und andere. Judith Kennel (Filme 1 – 20) führt erneut Regie, das Drehbuch stammt von Zora Holt. Gedreht wird nach Angaben des Mainzer Senders noch bis zum 2. April.

Das Foto links zeigt Schauspielerin Natlia Wörner am Filmset von „Unter anderen Umständen“ am Schulterblatt in Hamburg. Foto: FoTe Press