(mr). Im Januar gab das ZDF bekannt: 2023 wird die sechste und damit letzte Staffel der Polizeiserie “SoKo Hamburg” gedreht. Wie Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau erfahren hat, fällt in dieser Woche die letzte Filmklappe. Einer der Hauptdarsteller: der Hamburger Marek Erhardt. Der 54-Jährige ermittelt letztmalig als Erster Kriminalhauptkommissar Oskar Schütz in einer der 13 gedrehten Folgen unter anderem im Obdachlosenmilieu. Dazu wurde auf dem Fischmarkt ein Obdachlosenmobil aufgestellt, vor dessen Eingang es laut Drehbuch zu einem Tumult kommt. Kriminalkommissar Luiz Viera dos Santos (gespielt von Thiago Braga de Oliveira, 35) und Kollegin Lena Testorp (Anna von Haebler, 36) sind schnell vor Ort und beruhigen die Lage. Eine Mitarbeiterin der Obdachlosenhilfe wird befragt – es geht um einen Mordfall. Oskar Schützt läuft mit Rucksack und Isoliermatte in heruntergekommener Kleidung umher und beobachtet das Treiben ums Obdachlosenmobil.

Marek Erhardt als verdeckter Ermittler Oskar

Schütz am Filmset am Fischmarkt. Fotos: FoTe Press

An seiner Seite läuft Labradoodle “Fiete”, der Hund des Privatmenschen Marek Erhardt. Die TV-Serie erreichte eine durchschnittliche Reichweite zwischen 3,7 und fast 4 Millionen Zuschauende. Jetzt das Aus. Grund: Das ZDF will sich verjüngen. „Im Zuge einer zukunftsfähigen Programmentwicklung wird das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren“, wird Programmdirektorin Nadine Bilke (47) zitiert. Für die Neustrukturierung des Programms sollen bis 2024 etwa 100 Millionen Euro aus dem Programm umverteilt werden, so das ZDF. Die jetzt abgedrehten 13 neue Folgen sollen ab Januar 2024 ausgestrahlt werden.

