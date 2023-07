(ha). Am Freitagmittag (14. Juli) wurde die Feuerwehr gegen 13.23 Uhr in die Straße Hinsbleek im

Stadtteil Poppenbüttel alarmiert. Laut Anrufer sollte dort Rauch aus einem Fenster eines Gebäudes dringen. Da es sich bei dem Objekt um ein Pflegeheim handelte, wurde durch die Rettungsleitstelle das Alarmstichwort Feuer mit bis zu fünf verletzten Personen ausgelöst. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Sasel sowie der Freiwilligen Feuerwehren Sasel und Poppenbüttel brannte ein Therapiezimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Da zu diesem Zeitpunkt noch unklar war, ob sich noch Personen in dem betroffenen Bereich befinden, leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine Menschrettung mit einem Atemschutztrupp über eine tragbare Leiter sowie mit zwei Trupps über den

Treppenraum ein. Durch das schnelle Eingreifen der Kräfte konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Das gesamte erste und zweite Obergeschoss des Gebäudes wurde nach Personen abgesucht. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Feuers aber niemand mehr im betroffenen Bereich und es gab keine verletzten Personen an der Einsatzstelle. Vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte durch die Polizei eine Person aus dem zweiten Obergeschoss in Sicherheit gebracht werden.

Abschließend wurde die Einsatzstelle umfangreich belüftet und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr über einen Zeitraum von etwa 1 Stunde im Einsatz tätig, wie ein Sprecher mitteilt.