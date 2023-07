(ha/np). Das rasante Abenteuer „Winnetou I – Blutsbrüder“ kommt bei den Zuschauern bestens an: Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg herrscht große Freude, dass die Begeisterung des Publikums für den Wilden Westen am Kalkberg ungebrochen ist. In der 22. Vorstellung wurde am Sonnabendabend die 100.000. Besucherin begrüßt. Das teilen die Veranstalter mit. Die Karl-May-Spiele schließen somit an die sehr guten Ergebnisse der Vorjahre an.

Zum Vergleich:

2016: 28. Vorstellung

2017: 27. Vorstellung

2018: 24. Vorstellung

2019: 20. Vorstellung

2022: 22. Vorstellung

Beim Jubiläumsgast der Karl-May-Saison 2023 ist der Wohnort sozusagen Programm: Stefanie Seeland (39) kommt aus Glückstadt in Schleswig-Holstein. Sie besuchte den Wilden Westen gemeinsam mit Ehemann Stefan (35) und Tochter Emma (8). Die Gewinnerin hat die Winnetou-Abenteuer am Kalkberg schon des Öfteren erlebt. Von Platz 522 in Reihe 18 von Block G winkte sie den über 7.000 Zuschauern im nahezu ausverkauften Freilichttheater am Kalkberg überglücklich zu. Für die Ansage von Produktions- und Spielleiter Stefan Tietgen gab es donnernden Applaus.

Blick hinter die Kulissen und Besuch der Premierenfeier 2024

Geschäftsführerin Ute Thienel hatte Stefanie Seeland zuvor begrüßt und verraten, was der Gewinn für die 100.000. Besucherin ist: ein tolles Karl-May-Wochenende im Juni 2024. Dazu gehören Ehrenplätze in der Premiere von „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“, der Besuch der anschließenden Premierenfeiern mit dem Ensemble, ein exklusiver Blick hinter die Kulissen mit privater Autogrammstunde und zwei Nächte in einem Hotel samt mehrgängigem Dinner. Auch die Kosten für An- und Abreise werden von der Kalkberg GmbH übernommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Familie war überwältigt – und der 29. Juni, an dem die Premiere 2024 stattfindet, ist sogar ein besonderes Datum. Stefanie Seeland: „Das ist unser Hochzeitstag!“

Ute Thienel: „Es gibt unheimlich viele Gänsehaut-Momente.“

Karl-May-Chefin Ute Thienel ist mit dem Verlauf der aktuellen Spielzeit ausgesprochen zufrieden. „Es läuft einfach toll!“, sagte sie. „Die Kritiken für unser Stück sind durchweg großartig, das Publikum ist begeistert – und die Stimmung im Freilichttheater kann man mit Worten kaum beschreiben. Es gibt unheimlich viele Gänsehaut-Momente.“ Erstmals hat Publikumsliebling Nicolas König das Team als Regisseur angeführt.

Zu den Höhepunkten des Abenteuers gehören das Kennenlernen von Winnetou (Alexander Klaws) und Old Shatterhand (Bastian Semm), die legendäre Blutsbrüderschaft, packende Action, die berührende Liebesgeschichte von Old Shatterhand und Winnetous Schwester Nscho-tschi (Nadine Menz) und die Auftritte des Erzschurken Santer (Wolfgang Bahro). Das feurige Finale spielt am geheimnisvollen Goldberg, dem Nugget-Tsil. Neben zwölf Schauspielern wirken auch 35 Komparsen, zwölf Reiterkomparsen und acht Stuntleute aus Deutschland, Österreich und Ungarn mit – außerdem 25 Pferde, ein Afrikanischer Schreiseeadler, ein Mäusebussard und zwei Mini-Shetland-Ponys.

Die Vorstellungen von „Winnetou I – Blutsbrüder‘ beginnen bis zum 3. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. Nähere Informationen sind auf www.karl-may-spiele.de zu finden.