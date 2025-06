(ha). Nachdem am Abend des 25. Juni gegen 18.05 Uhr eine Achtjährige im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel von einem Mann in mutmaßlich sexueller Absicht bedrängt worden war, bittet die

Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den Alsterwanderweg und wurde währenddessen mehrfach von einem derzeit unbekannten Fahrradfahrer angesprochen. Im Bereich der Grünanlage zwischen den Straßen Reembroden und Alte Landstraße gab der Unbekannte plötzlich an, eine Panne zu haben, woraufhin die 8-Jährige anhielt. Der Mann ergriff nun ihren Arm und bedrängte sie in mutmaßlich sexueller Absicht. Nachdem sich Spaziergänger genähert hatten, flüchtete der Mann mit seinem Rennrad in Richtung Josthöhe.

Das Kind fuhr anschließend nach Hause und vertraute sich seinen Eltern an, welche daraufhin die Polizei verständigten. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, Polizei-Krädern und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

etwa 175 Zentimeter groß

normale Statur

kurze blonde Haar

auffallend blasse Haut

trug einen schwarzen Trainingsanzug mit kurzen Ärmeln und einen Fahrradhelm

fuhr ein Rennrad mit blauen Akzenten

Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Sexualdelikte (LKA 42) geführt und dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schauspieler Patrick Kalupa steht als Dr. Moritz Neiss alias Nice vor der TV-Kamera auf einem Hausboot am Flensburger Hafen. Foto: FoTe Press/Röhe

Geheime Dreharbeiten zu „Dr. Nice“ im Vereinshafen der Segler Vereinigung Flensburg

(mr/ha). Bereits zum dritten Mal fanden im Hafen Fahrensodde am Stadtrand von Flensburg Dreharbeiten für die ZDF Fernsehreihe „Dr. Nice“ statt. In dieser Woche machte die Crew rund um Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa), Charlie Jansen (Josefine Preuß) und Janne Andersen (Brigitte Zeh) für die 4. Staffel Aufnahmen am Kopf des Schwedenstegs. Dazu wurde ein Hausboot in den Hafen gebracht. Gedrehte Szene unter anderem: zwei aufgebrachte junge Männger stürmen das Hausboot, in dem sich gerade Dr. Nice befindet. Einer der beiden Männer hat einen Schrubber in der Hand. Es kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Filmdreh war abseits gelegen: sowohl der Fuhrpark der TV-Crew war versteckt, als auch das Hausboot selbst.

In einer Pressemitteilung des ZDF heißt es, dass aktuell sechs neue ungewöhnliche Fälle das medizinische Gespür von Dr. Moritz Neiss, alias Nice, herausfordern. Dabei wird der ehemalige Star-Chirurg mit Ecken und Kanten von Arzthelferin Charlie (Josefine Preuss) unterstützt, die auch Co-Elternteil seiner Tochter ist. Im Klinikum Flensburg geht Nice gemeinsam mit seinem Lieblingsfeind und Erzrivalen Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) wieder mysteriösen Symptomen und Krankheitsbildern auf den Grund, während Nice weiterhin versucht, sein turbulentes Privatleben in den Griff zu bekommen.

Szenenfoto: die beiden jungen Männer

stürmen ins Hausboot. Einer hat einen

Schrubber in der Hand.

In weiteren Rollen spielen Brigitte Zeh, Maj Borchardt, Bruno F. Apitz, Hedi Kriegeskotte, Ben Ole Knobbe, Idil Üner, Teresa Rizos und Hannes Jaenicke. Neu dabei ist Tanja Schleiff in der Rolle der Dorf-Pastorin. Regie führen Holger Haase und Laura Thies nach Drehbüchern von Simon Rost und Elke Rössler. „Dr. Nice“ ist eine ZDF-Auftragsproduktion der Dreamtool Entertainment GmbH (Produzent: Stefan Raiser; Producerin: Sibylle Illner). Die Redaktion im ZDF hat Thorsten Ritsch. Die Dreharbeiten im Raum Flensburg sowie in Berlin dauern voraussichtlich bis Anfang Juli 2025 (erster Block) und von Mitte August bis Mitte November 2025 (zweiter Block), Sendetermine für die neuen sechs Folgen stehen noch nicht fest.

Die Filmcrew ist mit vier Technikfahrzeugen

angereist, um Aufnahmen auf dem Gelände der

Segler Vereinigung Flensburg zu machen.

Fotos: FoTe Press/Röhe