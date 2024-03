(ha). Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) wird ab Dienstag, den 19. März 2024, den Straßenraum von der Kreuzung Bürgerweide / Sievekingsallee / Burgstraße / Landwehr bis zur Kreuzung Borgfelder Straße / Hammer Landstraße / Burgstraße / Grevenweg erneuern. Neben der notwendigen Straßeninstandsetzung werden in diesem Zeitraum insbesondere Verbesserungen für die MetroBus-Linie 25 im Rahmen der Busoptimierung umgesetzt. Die Kreuzungen Bürgerweide / Sievekingsallee / Landwehr / Burgstraße sowie Burgstraße / Bethesdastraße werden neu asphaltiert und mit neuen Ampelanlagen ausgestattet. Zwischen beiden Kreuzungen werden die Geh- und Radwege, die Fahrbahn, Pkw-Stellplätze und Bushaltestellen vollständig erneuert. Auch die Fahrbahn bis zur Kreuzung Burgstraße / Borgfelder Straße / Hammer Landstraße wird saniert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende September 2024 andauern.

Hauptaugenmerk des Umbaus ist die Umgestaltung der bisherigen Bushaltestelle Carl-Petersen-Straße, die zukünftig Bethesdastraße heißen wird. Die neuen Haltestellen in beiden Fahrtrichtungen werden zur Optimierung der Busabwicklung südlich der Kreuzung Burgstraße / Sievekingsallee als Haltestellen am Fahrbahnrand ausgebaut. Auf dieser wichtigen Busachse verkehren u. a. die Metrobuslinie 25 sowie die Buslinie 261. Insbesondere im Bereich der Haltestellen entsteht durch den Umbau mehr Raum für den Fuß- und Radverkehr, der durch die Umgestaltungen klarer gekennzeichnete Räume zur Verfügung haben wird. Durch die Umgestaltung werden Fuß- und Radverkehr außerdem zukünftig getrennt über die Kreuzung Burgstraße / Bethesdastraße geführt. Das Linksabbiegen in die und aus der Bethesdastraße wird im Zuge der Veloroute 13 deutlich erleichtert und verkehrssicherer.

Insgesamt müssen drei Bäume zugunsten des Umbaus und der Neuordnung des Straßenraums weichen, vier werden insgesamt nachgepflanzt, sodass die Baumbilanz im gesamten Plangebiet positiv ausfällt.

Die Arbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt, um möglichst viele Fahrspuren und Fahrbeziehungen aufrecht erhalten zu können. Während der gesamten Bauzeit kann es dennoch zu Einschränkungen an der Kreuzung Bürgerweide / Sievekingsallee / Burgstraße / Landwehr kommen.

An den betroffenen Haltestellen des ÖPNV wird es entsprechende Aushänge geben.