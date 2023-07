(mr). „Nanu, warum ist denn die Brücke gesperrt?“, fragten sich zahlreiche Touristen, die auf dem Weg vom Baumwall in die HafenCity beziehungsweise Richtung Elbphilharmonie unterwegs waren. Grund: das Filmteam von „Notruf Hafenkante“ (ZDF) war am vergangenen Sonnabend wieder mal zugange, um Aufnahmen für eine neue Folge der beliebten Arzt- und Polizeiserie zu drehen. Dazu wurde die Niederbaumbrücke-West für mehrere Stunden (für Fußgänger komplett und für Radfahrer für etwa zwei Stunden) von so genannten Filmblockern gesperrt, damit Schauspielerin Lilli Hollunder und Schauspieler Marc Barthel ungestört über die Brücke laufen konnten. Dazu wurde zahlreiches Filmequipment auf dem Gehweg aufgebaut. Dazu gehörten mehrere TV-Monitore, ein Ton-Mischpult, Stühle für die Darsteller und Regie, sowie zahlreiche Film-Utensilien aus dem Bereich Licht. Etwa 25 Crew-Mitglieder standen während des Drehs auf der Brücke, um mehrere Dialoge der beiden Schauspieler aus verschiedenen Perspektiven zu filmen. Kraftfahrzeuge wie Pkw, Busse und Lkw konnten unterdessen die Brücke passieren.

Lilli Hollunder und Marc Barthel spielen in der Serie „Notruf

Hafenkante“ zwei Streifenpolizisten des Polizeikommissairats 21

in Hamburg. Fotos: FoTe Press

Nachdem die Szenen im Kasten waren, zog das Filmteam wenige Meter weiter zum Motiv „Polizeikommissariat 21“ – dabei handelt es sich um ein historisches, denkmalgeschützes Backsteinhaus direkt an der Kehrwiederspitze. Es ist die Hafenpolizeiwache Nummer 2 und ist durch die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ beinahe so bekannt wie die Davidwache auf der Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli.

Auf einem neben dem Gebäude befindlichen Parkplatz hatte das Filmteam zuvor drei Streifenwagen drapiert, um dort weitere Aufnahmen machen zu können. Als Polizeihauptkommissarin Isabell Nowak stand an diesem Sonnabend Lilli Hollunder an der Seite von Marc Barthel, der in der TV-Serie den Polizeiobermeister Kris Freiberg verkörpert. Die Serie erzählt unter anderem vom Alltag der Polizeibeamten des Polizeikommissariats 21. Daher wurden vor dem Gebäude Szenen gedreht, in denen die beiden Streifenpolizisten in ihre Streifenwagen steigen oder gerade von einem Einsatz am Kommissariat zurückkehren. Außerdem wurden Dialoge an der Hafenkante eingefangen, die direkt an der Kaimauer geführt wurden. Zahlreiche Passanten standen während der Dreharbeiten, die bereits gegen 9 Uhr begonnen haben, auf der gegenüberliegenden Straßenseite und schauten interessiert den Filmarbeiten zu. Um einen Blick auf die berühmten Schauspieler zu erhaschen, wurde der kleine Umweg über den östlichen Teil der Niederbaumbrücke in Kauf genommen. Einige Passanten fragten sich, warum die Brücke für mehrere Stunden für Fußgänger gesperrt werden müsse, wenn doch die Filmcrew auf dem hinteren, nicht öffentlichen Bereich der Hafenpolizeiwache 2 gedreht hat.

Bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen um die 20 Grad flanierten mehrere Hundert Passanten und Touristen am Filmort vorbei, viele machten Erinnerungsfotos. Bei der Filmcrew machten sie sich allerdings nicht beliebt: immer wieder wurde darum gebeten, keine Fotos vom Filmset zu machen. Immerhin durften sich Schaulustige, nachdem das Filmteam ihre Aufnahmen im vorderen Bereich des Gebäudes gemacht hatten, auf eine Verkehrsinsel stellen, um ihren TV-Stars näher zu sein. Von dort konnten sie den beiden Schauspielern über die Schulter schauen und den Ablauf eines Drehtags hautnah erleben.

Für die Dauer der Filmarbeiten

wurde die Niederbaumbrücke für

Fußgänger und teilweise Radfahrer

gesperrt.

Gegen 14.30 Uhr fing es zu regnen an. Ab dann wurde mit Regenschirmen geprobt und bei zum Teil starkem Nieselregen gedreht. Das heißt, dass Lilli Hollunder und Marc Barthel jeweils einen Regenschirm trugen, während sie die zu drehende Szene probten. Wenn dann die Filmklappe geschlagen wurde und die Kameras die Szene aufnahmen, mussten sie sich dem Regen ergeben. Gegen 16.15 Uhr ging ein arbeitsreicher, aber für viele Passanten interessanter Drehtag zuende. Beim Gang vom Filmset zu den auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Aufenthalts- und Maskenmobilen wurden die beiden TV-Lieblinge mehrfach um Autogramme und Selfies gebeten.

Überraschung: Lilli Hollunders Familie schaute am Filmset vorbei. Ehemann und Ex-Fußball-Profi Renè Adler (er spielte in der Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen, den Hamburger SV und den 1. FSV Mainz 05) kam mit die beiden Kindern vorbei und schaute sich begeistert die Filmarbeiten an.

Die Serie wird von Letterbox Filmproduktion, einer Tochtergesellschaft von Studio Hamburg Produktion, produziert. Die jetzt gedrehten Szenen werden voraussichtlich im kommenden Jahr im ZDF ausgestrahlt.

Oben ein Mikrofon, unten ein Aufheller.

Während der Dialoge der Schauspieler

hat die Filmcrew ganz schön

viel zu tun.