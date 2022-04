(ha/np). Am späten Nachmittag des Ostersonntags (17. April 2022) stürzte eine Fahrradfahrerin, nachdem sie von einem Pkw überholt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 55-jährige Radfahrerin den Billhorner Deich in Richtung Billstraße. Im Bereich einer Baustelle, die die Fahrbahn an dieser Stelle verengt, wurde sie von einem Pkw überholt und kam dabei zu Fall. Offenbar war der Abstand zwischen dem Fahrrad und Pkw zu gering. Der Autofahrer hielt an, steig aus und leistete noch Erste Hilfe, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort.

Zur Behandlung ihrer Kopf- und Armverletzung wurde die 55-Jährige später durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Der Fahrer, vermutlich eines silberfarbenen VW Caddys, kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

etwa 40 Jahre

etwa 190 – 195 Zentimeter

südländisches Erscheinungsbild

Drei-Tage-Bart

Die bisherigen Ermittlungen der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) führten nicht zur Identifizierung des Fahrers. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040 / 428 65 49 61 zu melden.