(mr). Ob das so im Drehbuch stand? Frühlingsgefühle pur am Filmset von “Notruf Hafenkante” (ZDF) am Wochenende an der Kehrwiederspitze. Am Set dabei: Sanna Englund (47) und Matthias Schloo (45). Doch während die TV-Kamera das Backsteingebäude der Außenstelle der Wasserschutzpolizei 62 – verantwortlich für grenzpolizeiliche Aufgabenwahrnehmung – filmt, nimmt Sanna Englund ihren Kollegen Schloo an die Hand, führt ihn an eine versteckte Treppe direkt an der Kaimauer und küsst ihn so innig, dass er sich mit seiner Hand abstützen muss: es geht fünf Meter in die Tiefe! Oben bekommt die Filmcrew wenig mit.

Plötzlich kommt es zu dieser Kuss-Szene an der Hafenkante. Matthias Schloo hat Mühe, sich am Geländer festzuhalten. Fotos: FoTe Press/Röhe

Nur der Kameramann schwenkt wenig später auf die Beiden. Doch dann wird der Kuss beendet, die beiden Schauspieler laufen die Treppe wieder hoch. “Danke, Aus”, ruft Regisseur Oren Schmuckler. Zahlreiche Schaulustige halten die Szene mit ihrem Smartphone fest – trotz weiträumiger Absperrung durch das Filmteam. „Hey, Sanna und Matthias küssen sich“, sagt eine junge Frau zu ihrem (vermutlich) Freund und greift zu ihrem Handy, um ein Erinnerungsfoto zu machen.

Es geht ganz schön zur Sache – unbemerkt von der Filmcrew, die sich weiter oben aufhält.

Ebenfalls am Filmset zu sehen: Rhea Harder-Vennewald (46). Doch die beliebte Schauspielerin läuft an Krücken auf dem Parkplatz, steigt mühevoll in ein Taxi. Schauspielkollege Raul Richter (35) hilft ihr beim Einsteigen, öffnet die Wagentür. Muss Rhea etwa in die Reha? Das erfährt der TV-Zuschauer wohl am Ende dieses Jahres. Dann sollen die aktuell gedrehten 25 neuen Folgen der 17. Staffel gesendet werden.

Das Filmset von „Notruf Hafenkante“ an der Kehrwiederspitze.

Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald läuft mit Krücken am Filmset. Warum? Das erfährt der TV-Zuschauer in einer der kommenden Folgen von „Notruf Hafenkante“.

Zensus 2022: Statistikamt Nord sucht in Hamburg Interviewer

(ha). Das Statistikamt Nord sucht Interviewerinnen und Interviewer für Befragungen im Rahmen des Zensus 2022. Die Befragungen finden zwischen Mai und Juli in Hamburg und Schleswig-

Holstein statt. Die Tätigkeit wird mit – abhängig von der Anzahl der durchgeführten Befragungen – bis zu 1.000 Euro vergütet und kann auch neben Beruf oder Studium aufgenommen werden. Das teilt das Statistikamt Nord mit. Im Rahmen der Tätigkeit vereinbaren die Interviewerinnen und Interviewer (sogenannte Erhebungsbeauftragte) selbständig einen Termin mit den zu befragenden Haushalten und führen Interviews mithilfe eines Tablets durch. Pro Person können bis zu 100 Interviews vereinbart werden.

Wünscht ein Haushalt keine persönliche Befragung, händigen die Interviewerinnen und Interviewer eine Zugangskennung für den Online-Fragebogen aus. Voraussetzungen für die Tätigkeit als Interviewerin oder Interviewer sind unter anderem Volljährigkeit, gute Deutschkenntnisse, zeitliche Flexibilität, Mobilität sowie Zuverlässigkeit und Ver-antwortungsbewusstsein. Weitere Informationen zur Tätigkeit als Interviewer können beim Statistikamt Nord abgerufen werden. Interessierte können sich direkt über ein zentrales Kontaktformular bewerben. Von dort wird die Bewerbung an die zuständige lokale Einrichtung (sogenannte Erhebungsstelle) in Hamburg oder Schleswig-Holstein weitergeleitet.

www.statistik-nord.de/zensus.

Buch: „PK 21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante“ – Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger. Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Angaben zum Buch:

Das Buch ist erschienen im Books on Demand, Norderstedt

