(mr). Wir freuen uns, dass Sie auf den Seiten Ihrer Hamburger Allgemeinen Rundschau herum surfen. Dafür an dieser Stelle ein kräftiges Danke. Sie bekommen auf unseren Seiten zum Teil knallharten, in die Tiefe recherchierten Journalismus. Apropos Journalismus: er kann seine demokratische Rolle am besten ausfüllen, wenn alle auf ihn zugreifen können. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau bietet Berichte aus den verschiedenen Stadtteilen Hamburgs, Hintergrundberichte aus dem Rathaus, das Promi-Radar und vieles mehr. Durch unsere Texte über Grabstätten Hamburger Persönlichkeiten, manchem Behörden-Irrsinn oder beispielsweise Artikel aus dem Bereich Blaulicht tragen wir zur öffentlichen Meinungsbildung in der Hansestadt bei, das in der deutschen Medienlandschaft oftmals untergeht.

Hamburger Allgemeine Rundschau ohne Bezahlschranke

Während viele Zeitungsverlage kaum noch Lokaljournalismus abdecken, möchten wir von der Hamburger Allgemeinen Rundschau, dass auch Menschen unsere Monatszeitung lesen können, die es sich nicht leisten können, für den Inhalt zu bezahlen. Aus diesem Grund gibt es auch keine Paywall (Bezahlschranke).

Journalismus kostet allerdings Geld

Hamburger Allgemeine Rundschau ist eine einmal im Monat erscheinende Zeitung im praktischen DIN A4-Format. Hinter der HAR steckt ein Inhaber geführter Verlag, dessen Redakteure und Fotografen in einer selbstverwalteten Redaktion viel Zeit und Herzblut in die Recherche stecken. Wir arbeiten intensiv an unseren Texten, sorgen für eine qualitative Auswahl an Fotos. Aber das alles kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Leisten Sie einen Beitrag für unseren Journalismus

Sie möchten unsere Arbeit mit einem Geldbetrag unterstützen? Das freut uns. Sie können uns mit einer einmaligen oder gerne auch regelmäßigen Förderung unterstützen. Das sichert dauerhaft eine unabhängige Berichterstattung in Hamburg. Denn: gerade der Lokaljournalismus leidet in Hamburg, weil viele Zeitungen (Tages- und Wochenzeitungen) teils von einem großen Verlagshaus geführt werden.

An dieser Stelle schon einmal ein großes Danke für Ihren Geldbeitrag an uns. Mittels des Spenden-Buttons können Sie schnell und unbürokratisch Ihren Beitrag leisten. Gerne senden wir Ihnen aber auch eine Bankverbindung, an die Sie dann alternativ Ihren Geldbetrag überweisen können.







Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos.

Die Active City Arena 2023 startet – Mehr als 3 Wochen voller Sporthighlights

(ha). Die Active City Arena 2023 ist eröffnet! Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Arena auf dem Heiligengeistfeld wurde vor dem Start von Queen and King of the Court das Programm der Arena vorgestellt. Vom 25. Mai bis zum 18. Juni 2023 wartet Top-Sport bei verschiedenen Events auf die Besucher*innen der Active City Arena.

Hochklassige Events an vier Wochenenden

Wieder im Veranstaltungsprogramm sind die beiden Beachvolleyballevents Queen & King of the Court” (25. bis 28. Mai), das bereits zum dritten Mal in Hamburg Station macht und die German Beach Tour (1. bis 4. Juni). Neu dabei und ebenso spannend ist ein Stopp der German Padel Tour, die vom 09. bis zum 11. Juni vom Deutschen Tennis Bund organisiert wird. Ganz im Zeichen von Hip-Hop, Sport, Kunst und Kultur steht das Wochenende am 17. und 18. Juni. Beim Hip-Hop Grand Slam der Hip-Hop Academy Hamburg können sich B-Girls und B-Boys für den deutschen Olympia-Breaking-Kader 2024 qualifizieren.

Stimmen zur Active City Arena 2023

Andy Grote, Senator der Freien und Hansestadt Hamburg: „Das Multisport-Konzept von hochklassigem Beachvolleyball bis zu Newcomern wie Padel oder Breaking ist einzigartig und hochattraktiv. Wir wollen die Active City Arena als urbane Bühne und Labor für neue Sportformate immer weiter entwickeln.“

Wilco Nijland, Geschäftsführer von Sportworx: „Hamburg ist für mich eine der Beachvolleyball-Hauptstädte der Welt und wir sind sehr stolzer Partner der Stadt. Gemeinsam haben wir uns sehr bemüht, die Active City Arena wieder stattfinden zu lassen. Es ist eine neue Initiative, die wir vor einem Jahr gestartet haben und in diesem zweiten Jahr wird die Arena noch größer. In dieser verrückten Welt, in der wir während eines Krieges, mit der Inflation und der Zeit nach COVID leben, ist es umso wichtiger, zusammenzuarbeiten und ein neues Projekt wie die Active City Arena umzusetzen. Ich freue mich, dass Veranstaltungen und Partner des letzten Jahres wieder mit an Bord sind und dass wir neue Sportveranstaltungen in das Programm aufnehmen können. Das beweist, dass das letzte Jahr ein Erfolg war. Ich freue mich sehr darauf, diese neuen Sportarten in der Active City Arena zu sehen und kann es kaum erwarten, wieder ein volles Stadion zu haben!“