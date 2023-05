(ha/mr). Erfolg für die Polizei: Polizisten haben in der vergangenen Nacht vier Männer (39, 40, 52, 57) in der Hamburger Innenstadt vorläufig festgenommen. Sie werden verdächtigt, insgesamt 15 Einbrüche sowie Einbruchsversuche im Hamburger Stadtgebiet (14x) sowie im hessischen Lich (1x) begangen zu haben und werden einem Haftrichter zugeführt.

Als gegen 1 Uhr gerade zwei der vier Tatverdächtigen im Begriff waren, die Eingangstür eines Optikerfachgeschäfts am Ballindamm aufzubrechen, griffen Zivilfahnder zu. Sie nahmen die beiden mutmaßlichen Einbrecher sowie ihre zwei in der Nähe befindlichen Komplizen vorläufig fest.

Bei der anschließenden Vollstreckung von durch die Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschlüssen für die Wohnungen der Verdächtigen in den Stadtteilen Wilstorf, Wilhelmsburg, Billstedt und Ottensen stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Die Auswertung dauert noch an. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten in der Wohnung des 57-jährigen Tatverdächtigen Marihuana im niedrigen zweistelligen Kilobereich.

Intensive Ermittlungen hatten die Ermittler auf die Spur der Männer mit deutscher (2) und türkischer (2) Staatsangehörigkeit geführt. Neben dem heutigen Einbruchversuch sollen sie für weitere acht versuchte und sechs vollendete Einbrüche in Gewerbeobjekte in den Stadtteilen Altona-Nord, Neuland, Harburg,

Horn, Marmstorf, Winterhude, Wandsbek und Altstadt sowie im hessischen Lich in Betracht kommen. Die 39- und 40-jährigen Männer werden noch heute dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo sie sich vor einem Haftrichter verantworten müssen. Ihre beiden älteren Komplizen verblieben mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Die gemeinsam von Staatsanwaltschaft und LKA 182 geführten Ermittlungen dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die Männer auch für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

