(ha). Mit einem großen Gemeindefest, einer festlichen Zeremonie und einer Party-Abend haben die Pfadfinder vom DPSG Wilder Weiher Eimsbüttel die offizielle Stammesgründung mit einem Tanz in den Mai verbunden. Damit wurde nun aus der zur katholischen Pfarrei Heilig Geist gehörenden Siedlung ein Stamm. Mit der offiziellen Gründung auf dem Areal der Kirche St. Bonifatius am Weiher mit Gästen aus Hamburg, Niedersachsen aber auch ganz Deutschland sind nun mehr Rechte und Pflichten verbunden, aber vor allem stärkt es das Team der Ehrenamtlichen, weil die Gruppe von jetzt an festen Bestand in der Gemeinschaft der Pfadfinder hat. „51 Kinder und Jugendliche engagieren sich derzeit als Wölflinge, Jungpfadfinder und Pfadfinder“, sagt Pfadfinder-Sprecherin Yvonne Husmann und freut sich vor allem über die riesige Resonanz an diesem Tag: „Das Gemeindefest ist ein sonniges Unterfangen. Wir freuen uns vor allem über die große Unterstützung aus der Pfarrei, zum Beispiel durch die spanische und slowenische Gemeinde.“ Für Husmann ist ihr Engagement beim DPRSG eine Herzensangelegenheit. Vor allem schätzt die Hamburgerin die Gemeinschaft. „Hier geht es nicht um den Wettkampf. In der Schule werden die Kinder bemessen durch Noten. Im Sportverein geht es auch darum, wer der Beste im Fußball ist. Bei uns geht es um Abenteuer, Spaß, Quatsch und Gemeinschaft. Einer für alle, alle für einen. Und wir wollen etwas Gutes tun. Es geht darum, die Welt jeden Tag ein kleines Bisschen besser zu machen als sie gestern war. Das muss man vielen Kindern erst beibringen, weil sie solche Werte nicht unbedingt von zu Hause mitbringen.“

Weitere Infos zu den Pfadfindern und Kontaktmöglichkeiten für Interessierte gibt es unter https://www.dpsg-eimsbuettel.de/.