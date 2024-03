(mr). Die Freie und Hansestadt Hamburg ist mit ihren fast 1,9 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hamburg hat sieben Bezirke, die wiederum insgesamt 104 Stadtteile implizieren. Und wo 1,9 Millionen Menschen leben, sind Promis aus Funk- und Fernsehen natürlich nicht weit. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau verrät im „Promi-Radar“, wo in Hamburg die Promis wohnen: Komiker und Sänger Michael Friedrich Wilhelm Krüger, besser bekannt als Mike Krüger („Der Nippel“) wohnt im Stadtteil Wellingsbüttel. Mit seiner Ehefrau Birgit zog er im Jahr 2005 von Quickborn in eine Zwei-Etagen-Wohnung: „Unten wohnen wir und oben ist Platz für die Firma“, sagte der Komiker in einem Interview. Auch Sängerin Mary Roos („Aufrecht geh’n“) lebt in Wellingsbüttel in Nähe des Heinz Erhardt Parks. Apropos Heinz Erhardt: sein Sohn, der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Gero Erhardt, wohnte bis zu seinem Tod im September 2021 ebenfalls nicht weit weg von dem Park, der nach seinem Vater benannt wurde. Der Schauspieler und Komiker Heinz Erhardt selbst lebte mit seiner Familie in einem eher bescheidenen Backsteinbau aus den 1930er-Jahren im Fasanenhain. Sein Haus hatte einst 20.000 Mark gekostet und bot auf zirka 130 Quadratmeter Platz für Vater, Mutter und seine vier Kinder.

Sängerin Nena wohnt in einer Villa im Stadtteil Rahlstedt, genauso wie Autor Alexander Posch.

Musiker H. P. Baxxter lebt in Duvenstedt, genauso wie Sportmoderator Gerhard Delling. Nicht weit von Duvenstedt und Bergstedt entfernt, nämlich im Stadtteil Wohldorf-Ohlstedt, lebt Schauspieler Holger Mahlich („Tatort – Leiche im Keller“) in einem beschaulichen Haus. In Ohlstedt wohnt auch TV-Moderatorin Annika de Buhr.

Moderator Reinhold Karl Beckmann wohnte jahrelang in Alsterdorf, danach in einem Hinterhofhaus in Winterhude. Nunmehr hat er eine Wohnung in Altona gefunden. Model und Tänzerin Sabia Boulahrouz lebt in Eppendorf.

TV-Köchin Cornelia Poletto, Schauspielerin Nina Bott, Anna Heesch, Moderatorin Sylivie Meis und Comedy-Star Olli Dittrich („Dittsche“) wohnen im Stadtteil Eppendorf. Auch Model Jorge Gonzalis hat in dem Stadtteil eine Wohnung.

Im Stadtteil St. Pauli wohnen Olivia Jones (bürgerlich Oliver Knöbel) und Hamburgs Innensenator Andy Grote.

Hamburg hat eine große Promi-Dichte

Schauspieler Marek Erhardt, Ex-Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff und Sänger Lotto King Karl wohnen in Winterhude. Auch Schauspieler und Sänger („Ich mag“) Volker Lechtenbrink wohnte bis zu seinem Tod in einem Mehrfamilienhaus in Winterhude. Ebenfalls in dem noblem Stadtteil ist Topmodel Toni Garrn zu Hause.

TV-Koch Steffen Henssler und die Schauspieler Brigitte Janner und Siegfried W. Kernen wohnen im Stadtteil Uhlenhorst.

Sky du Mont (Foto) wohnte jahrelang in einer großen Villa auf einem Hinterliegergrundstück im Stadtteil Rissen. Mittlerweile lebt der Darsteller mit der markanten Stimme in den Elbvororten. Mirja du Mont wohnt mittlerweile in separaten einer Wohnung in Blankenese.

Moderator Oliver Geissen („Die Oliver Geissen Show“), Moderator Markus Lanz und Schauspielerin Christina Plate („Praxis Bülowbogen“) wohnen in Pöseldorf. Auch Dirigent Justus Franz lebt dort.

Sängerin Blümchen alias Jasmin Wagner wohnt im Stadtteil St. Georg. Genauso wie TV-Talkerin Ina Müller, Fernsehmoderator Ulf Ansorge, Tagesschau-Sprecher Jens Rieva und Annett Louisan („Ich will doch nur spielen“), sowie die Schauspieler Kostja Ullmann und Janine Reinhardt. Im Stadtteil St. Georg leben auch Schauspieler Gustav Peter Wöhler mit seinem Lebensgefährten Albert Widerspiel (Leiter des Filmfestes Hamburg), im selben Gebäude wohnte übrigens zu Lebzeiten auch Schauspieler Götz George. Nur wenige Schritte entfernt wohnt Schauspieler Roland Kieber.

Schauspieler Til Schweiger („Tatort“) lebt, wenn er mal in Deutschland ist, im Stadtteil Osdorf. Seine Villa versteckt sich hinter einem hohen Sichtschutz-Zaun und zahlreichen Büschen.

