(ha). Grund zum Feiern haben Frederik und Gerrit Braun, die beiden Gründer des Miniatur Wunderlands inder Speicherstadt in Hamburg. Denn zum sechsten Mal hat die Attarktion die Auszeichnung als beliebteste Sehenswürdigkeit Deutschlands erhalten. In der bedeutendsten touristischen Abstimmung wurde die größte Modellbahnanlage der Welt in den letzten sieben Abstimmungen bereits zum sechsten Mal an die Spitze gewählt.

Die Freude über den 1. Platz in der prestigeträchtigen Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus

(DZT) an der über 25.000 Befragte aus aller Welt teilnahmen, ist groß: „Wir sind überwältigt, dass so

viele Menschen dem Wunderland ihre Stimme geschenkt haben. Es ist eine immense Ehre, diese

besondere Auszeichnung zum insgesamt sechsten Mal entgegennehmen zu dürfen“, sagt Frederik

Braun, einer der Gründer des Miniatur Wunderlands. „Dieser Erfolg gebührt dem gesamten Team,

das jeden Tag mit Leidenschaft und Kreativität daran arbeitet, das Wunderland zu einem solch

besonderen Ort zu machen.“

Die Auszeichnung durch die DZT, der von der Bundesregierung beauftragen Marketingorganisation

für das Reiseland Deutschland, basiert auf einer Umfrage unter internationalen und nationalen

Touristen, die über ihre bevorzugten Destinationen in Deutschland abstimmen konnten. Das Miniatur

Wunderland setzte sich in einem starken Wettbewerbsumfeld gegen zahlreiche weltberühmte

Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Neuschwanstein, das Brandenburger Tor, Elbphilharmonie, den

Nürburgring oder Freizeitparks wie das Phantasialand und den Europa-Park in Rust durch.

„Unsere Vision war es immer, einen Ort zu schaffen, der Menschen jeden Alters verzaubert und zum

Träumen einlädt. Dass wir diese Vision mit dem Wunderland so erfolgreich umsetzen konnten und

dafür auch noch so viel Wertschätzung erfahren, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit“, so Gerrit Braun,

Mitgründer des Miniatur Wunderlands.

Die Miniatur-Wunderland-Betreiber Frederik

(links) und Gerrit Braun freuen sich über die

Auszeichnung. Archivfoto: FoTe Press

Mit der erneuten Auszeichnung bestätigt das Miniatur Wunderland einmal mehr seine besondere

Stellung als beliebtes Ausflugsziel in Deutschland und als faszinierender Anziehungspunkt für

Besucher aus aller Welt.